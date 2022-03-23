Вторжение России в Украину может спровоцировать продовольственный кризис на Ближнем Востоке и в Северной Африке, - ООН
Война России против Украины может привести к продовольственному кризису на Ближнем Востоке и в Северной Африке, поскольку страны, зависящие от импорта украинской и российской пшеницы, уже страдают от дефицита
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время заседания Совета Безопасности, сообщает CNN .
"Цены на продукты питания, топливо и удобрения стремительно растут, цепи поставок нарушаются. Все это больше всего бьет по беднейшим и сеет зерно политической нестабильности и беспорядков во всем мире", - сказал Гутерреш.
Среди стран, импортирующих по меньшей мере половину своей пшеницы из Украины или России, Гутерриш назвал Египет, Ливан, Ливию, Сомали, Судан и Йемен.
Атака России на Украину уже привела к росту цен на пшеницу, что усилило инфляцию цен на продукты питания. Фьючерсы на пшеницу в начале марта были на самом высоком уровне с 2008 года.
Украина и Россия вместе составляют 14% всего мирового производства пшеницы и 29% всего экспорта пшеницы.
- Напомним, ранее в ООН уже предупреждали, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.
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