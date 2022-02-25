Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Вторжение России в Украину – это не просто вторжение, это начало войны против Европы, - Зеленский

Вторжение России в Украину – это не просто вторжение, это начало войны против Европы, - Зеленский

25 февраля, 2022 пятница
14:09
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении заявил, что вторжением в Украину Россия объявила войну всей Европе

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram.

"Это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы, против единства Европы, против элементарных прав человека в Европе, против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что Европейские государства отказываются делить: именно границы, делить границы силой", – сказал глава государства.

Он отметил, что уже второй день города Украины испытывают ракетно-бомбовые удары.

"Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела во время второй мировой войны и о чем говорила - "никогда снова", - подчеркнул Зеленский.

Но вот это. Снова есть. Сейчас, в 2022 году, 75 лет спустя после завершения второй мировой войны.
Уверен, вы видите, вы все, вся Европа. Но мы не видим, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине.
Перечислю что уже произошло и за это мы благодарим.

Он поблагодарил за помощь от мира: секторальные санкции США, Канады, Великобритании, ЕС, Австралии и Новой Зеландии.

Отмечается, что эти страны ввели секторальные санкции против всех крупнейших банков РФ, крупнейших российских предпринимателей и доступа России к западным технологиям.

"Российские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах, бронетехника все еще атакует в том числе гражданских людей, обычных граждан Украины", – добавил Президент.

Он уточнил, что Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию, чтобы дальше ожидать от европейских государств: аннулирование виз для россиян, отключение от SWIFT, полную изоляцию России, отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрытие неба.

"Сегодня это все должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе нам, всем нам, всей Европе.
Еще можно остановить агрессию, нужно действовать без промедлений. Действовать могут и обычные люди, я уверен. В каждой стране мир, в каждой стране Европа, выходите на площади своих городов и потребуйте мира для Европы, мира для Украины, остановки этой войны", - отметил Зеленский.

Как подчеркнул президент, когда бомбы падают в Киеве – это происходит в Европе, когда ракеты убивают наших людей – это гибель всех, всех европейцев.

Он обратился к украинцам за границей: "Требуйте больше защиты для Европы, больше защиты для Украины, как части демократического мира. Пока государственные институты Европы не спешат с реально очень крепкими решениями, каждый европеец в своей столице может уже прийти в наше посольство и предложить свою помощь".

Зеленский призвал требовать от своих правительств, чтобы Украина получила большее: больше финансовой, больше военной помощи.

"А теперь я хочу обратиться в ВСУ. Стойте крепко, вы – все, что у нас есть. Вы – все, что защищает наше государство", - подытожил глава правительства.

  • Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров по войне в Украине.
  • Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал ставку Верховного главнокомандующего.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Россия
Читайте также:
окупант
26 февраля, 2022 суббота
Украинские военные взяли в плен 4 россиян, после падения ИЛ-76 в Василькове погибли не все, - Цымбалюк
Іл-76 МД
26 февраля, 2022 суббота
Над Белой Церковью сбили российский Ил-76, а на Троещине задержали диверсантов
Танки РФ
25 февраля, 2022 пятница
Российские оккупанты остановились близ Конотопа, они требуют еду у местных жителей и пытаются купить горючее
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.27
    Покупка 29.27
    Продажа 32.32
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 36.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
26 февраля
22:48
Женщина собственноручно сожгла БТР в Харьковской области
22:48
В Беларуси вызывают из запаса отслуживших. Рассылают повестки, - Арахамия
22:29
МВД
МВД просит выключить в телефонах геолокацию
21:47
Алексей Арестович
ВСУ взяли в плен 300 российских срочников, - Арестович
21:42
Украинцы ликвидировали кадыровского полковника Магомеда Тушаева и половину его полка, - чеченская оппозиция
21:08
Воздухофлотский проспект вечером
В районе Воздухофлотского проспекта в Киеве стреляют с обеих сторон. Есть видео
20:38
Обновлено
Олаф Шольц
Германия разрешила экспорт своего вооружения: Украина получит 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 Stinger
20:16
сепар
В Украину заехали "спящие группы" диверсантов, арендовавших жилье
19:59
Азербайджан и Турция предложили организовать переговоры Украины с РФ, - Зеленский
19:57
ООС ВСУ
В Киеве объявили воздушную тревогу
19:49
Зеленский: Алиев пообещал дать Украине горючее для карет скорой помощи и ГСЧС
19:26
В Украине сигналами тревоги могут быть церковный звон
19:12
В Бердянске российская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта, - горсовет
19:00
На Харьковщине оккупанты расстреляли рейсовый автобус, пять человек погибли
18:15
В акватории Черного моря ВСУ сбили российский истребитель Су-30
18:10
СБУ разоблачила 7 тыс. ботов, которые в соцсетях распространяли фейки о боевых действиях в Украине
17:52
Нацгвардия захватила в плен начальника штаба одной из российских воинских частей
17:46
ВСУ объяснили, что делать при встрече с российскими военными и как их остановить
17:46
хакер
Хакеры взломали ряд российских госсайтов
17:36
ВСУ уничтожили два российских танка под Черниговом, еще несколько захватили
17:20
США рассматривают возможность санкций против центрального банка РФ, - Bloomberg
17:19
Притула обратился к украинцам: кто может доехать до Киева, покупайте все военное, что есть в вашем городе, и везите на столицу, деньги возвращаем сразу
17:19
Россияне пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала, - Подоляк
17:02
Генштаб ВСУ показал отметки оккупантов для ориентации и призвал их уничтожать
16:56
В Волновахе, Донецкой области, из-за российских "градов" погибли 15 гражданских, - глава Донецкой ОГА
16:55
$50 - за ликвидированного, $100 - за пленного: нардеп от "СН" заявил об открытии "охоты" на россиян в Ривненской области
16:44
Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный живы, - ГПСУ
16:39
Анджей Дуда
Дуда призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС и доступ к средствам Евросоюза на восстановление
16:27
Обновлено
Комендантский час в Киеве будет действовать с 17:00 26 февраля до утра 28 февраля
16:23
"Вам нужно действовать немедленно": Владимир Кличко обратился ко всему миру
16:20
Обновлено
SWIFT
Венгрия поддерживает все санкции ЕС против России, в том числе отключение от платежной системы SWIFT, - премьер-министр Орбан
16:08
Россия совершила авиаудар по поселку близ Мариуполя, трое погибших, - горсовет
16:03
Корабль РФ уничтожил свой военный самолет "дружественным огнем" в акватории Черного моря, - ВМС Украины
15:58
"У врага очень плохая связь, они не ориентируются на местности": Укравтодор объявил о демонтаже дорожных знаков в Украине
15:57
Россия понесла потери в более 3 тыс. убитых и 200 пленных, оккупанты сдаются сами, - Резников
15:52
Дмитрий Кулеба
Совместное решение об отключении России от SWIFT принято, - Кулеба
15:49
рф военный корабль
Турция закрыла проход в Черное море для военных кораблей РФ, - Зеленский
15:37
посольство США
США выделят Украине $350 млн на военную помощь, - Блинкен
15:35
Михаил Федоров
"Пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается оккупировать Украину!": Федоров обратился к Илону Маску с просьбой предоставить доступ к Starlink и спутниковому интернету
15:34
В пожаре из-за попадания снаряда в дом на Киевщине погиб человек
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV