Вторжение России в Украину – это не просто вторжение, это начало войны против Европы, - Зеленский

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram.



"Это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы, против единства Европы, против элементарных прав человека в Европе, против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что Европейские государства отказываются делить: именно границы, делить границы силой", – сказал глава государства.



Он отметил, что уже второй день города Украины испытывают ракетно-бомбовые удары.



"Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела во время второй мировой войны и о чем говорила - "никогда снова", - подчеркнул Зеленский.



Но вот это. Снова есть. Сейчас, в 2022 году, 75 лет спустя после завершения второй мировой войны.

Уверен, вы видите, вы все, вся Европа. Но мы не видим, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине.

Перечислю что уже произошло и за это мы благодарим.



Он поблагодарил за помощь от мира: секторальные санкции США, Канады, Великобритании, ЕС, Австралии и Новой Зеландии.



Отмечается, что эти страны ввели секторальные санкции против всех крупнейших банков РФ, крупнейших российских предпринимателей и доступа России к западным технологиям.



"Российские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах, бронетехника все еще атакует в том числе гражданских людей, обычных граждан Украины", – добавил Президент.



Он уточнил, что Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию, чтобы дальше ожидать от европейских государств: аннулирование виз для россиян, отключение от SWIFT, полную изоляцию России, отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрытие неба.



"Сегодня это все должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе нам, всем нам, всей Европе.

Еще можно остановить агрессию, нужно действовать без промедлений. Действовать могут и обычные люди, я уверен. В каждой стране мир, в каждой стране Европа, выходите на площади своих городов и потребуйте мира для Европы, мира для Украины, остановки этой войны", - отметил Зеленский.



Как подчеркнул президент, когда бомбы падают в Киеве – это происходит в Европе, когда ракеты убивают наших людей – это гибель всех, всех европейцев.



Он обратился к украинцам за границей: "Требуйте больше защиты для Европы, больше защиты для Украины, как части демократического мира. Пока государственные институты Европы не спешат с реально очень крепкими решениями, каждый европеец в своей столице может уже прийти в наше посольство и предложить свою помощь".



Зеленский призвал требовать от своих правительств, чтобы Украина получила большее: больше финансовой, больше военной помощи.



"А теперь я хочу обратиться в ВСУ. Стойте крепко, вы – все, что у нас есть. Вы – все, что защищает наше государство", - подытожил глава правительства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров по войне в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал ставку Верховного главнокомандующего.

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