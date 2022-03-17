Вторжение РФ в Украину застопорилось на всех фронтах, - Минобороны Британии

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"В последние дни российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе и продолжают нести потери", – говорится в сообщении.



В Минобороны подчеркивают, что украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, остается в руках украинцев.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины также сообщал, что в настоящее время врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.

Оккупанты сбрасывают бомбы на украинские города и распространяют пропаганду, а ВСУ уничтожили вертолеты, самолеты, командный пункт и подразделения РФ.