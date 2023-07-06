Вторжение РФ в Украину заставило Германию изменить мнение о своей роли в мире, - глава МИД Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что полномасштабное вторжение России в Украину заставило Берлин переосмыслить собственную ответственность за мир в современном мире
Об этом глава немецкого МИД написала в колонке для The Guardian.
Бербок заявила, что Германия после начала полномасштабного вторжения России в Украину не только изменила отношение к угрозам собственной безопасности, но и приняла свою ответственность как лидера, на которого могут положиться партнеры.
"Лишь два года назад идея о поставке Германией танков, систем ПВО и гаубиц в зону боевых действий казалась бы, по меньшей мере, надуманной. Сегодня Германия является одним из ведущих поставщиков оружия для самообороны Украины", - пишет она.
Развязанная Россией война, по мнению Бербок, привела к изменению того, как Берлин воспринимает угрозы собственной безопасности в самом центре Европы и отдает себе отчет, что "наша безопасность не является данностью".
"Слишком долго мы не прислушались к предостережениям наших восточных соседей, которые призывали нас серьезно относиться к исходящим от России угрозам. Мы поняли, что "надеяться на лучшее" недостаточно, когда имеешь дело с лидером, который становится все более авторитарным. Несмотря на наши усилия по построению архитектуры европейской безопасности с Россией, наше экономическое и политическое взаимодействие также не склонило российский режим к демократии", – пишет она.
По ее словам, Германия осознает, что в будущем "Россия президента Путина" продолжит угрожать миру и безопасности на континенте, поэтому "мы должны организовать нашу безопасность против путинской России, а не вместе с ней".
- 22 мая глава МИД Германии Анналена Бербок поссорилась с коллегой из Венгрии Петером Сиярто из-за блокирования Будапештом помощи Украине.
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