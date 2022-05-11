Вторжение РФ в Украину: уже 417 детей получили ранения
За время полномасштабной войны РФ против Украины погибли 226 детей, 417 получили ранения
Об этом сообщил в телеграмме Офис генпрокурора.
"Более 643 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 11 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось - 226. Возросло количество раненых - 417", - отметили ювенальные прокуроры.
Цифры не окончательные, ведь их устанавливают в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадавших детей в Киеве – 16, Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в Житомирской – 15.
Так, 9 мая от российского обстрела жилого массива в Личичанске в Луганской области получил ранения 13-летний парень.
"В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1657 учебных заведений. При этом 139 из них разрушены полностью", - заявили в Офисе генпрокурора.
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