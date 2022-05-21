Вторжение РФ в Украину: ранены более 430 детей и повреждены 1837 учебных заведений
В результате полномасштабной войны более 430 детей получили ранения и повреждены 1837 учебных заведений, 172 из них - уничтожены полностью
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.
"По состоянию на утро 21 мая 2022 года более 662 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 430 ранены", - отметили ювенальные прокуроры.
Цифры не окончательны, ведь их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше детей пострадало в Киеве - 16, Донецкой области - 145, Киевской - 116, Харьковской - 102, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 48, Николаевской - 45, Запорожской - 28, Сумской - 17, Житомирской - 15.
В Лозовой на Харьковщине 20 мая россияне нанесли ракетный удар по городскому дворцу культуры, в результате чего семеро гражданских получили ранения, в том числе 11-летняя девочка.
В результате обстрела Больших Хуторов на Харьковщине была ранена 13-летняя девочка.
Оккупанты 18 мая обстреляли машину волоэтеров в Луганской области и ранили 17-летнего мальчика.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений. При этом 172 из них разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.
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