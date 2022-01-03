Вторжение РФ в Украину приблизит НАТО к границам России, - Конгресс США

Об этом пишет CBS News .



"Россия должна понять, что мы (США и ее союзники – ред.) в этом едины. Я считаю, что мощным сдерживающим фактором является понимание того, что если они (россияне – ред.) вторгнутся (в Украину – ред.), это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет ее дальше. Что мы приблизим больше активов НАТО к России. Что это будет иметь противоположный эффект от того, которого пытается достичь Путин", - заявил Адам Шифф.



По его словам, РФ могут умерить новые жесткие секторальные санкции.



"Я думаю, что в основном секторальные санкции будут важнейшим (фактором сдерживания РФ – ред.)", - сообщил дипломат.

Напомним, ранее Адам Шифф отметил , что вторжение РФ в Украину могут сдержать только "невиданные санкции".

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