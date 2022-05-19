Вторжение РФ в Украину: погиб 231 ребенок, более 427 получили ранения
За время полномасштабной войны РФ против Украины погиб 231 ребенок и было повреждено 1828 учебных заведений
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По состоянию на утро 19 мая 2022 года более 658 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 231 ребенок погиб и более 427 ранены", - отметили ювенальные прокроры.
Информация не окончательная, ведь цифры еще устанавливаются в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше детей пострадало в Донецкой области - 144, Киевской - 116, Харьковской - 100, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 47, Николаевской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г.Киеве - 16, Житомирской - 15.
Оккупанты 17 мая в очередной раз обстреляли Бахмут в Донецкой области. В результате ракетного удара по жилому дому тяжело травмированы дети 9, 12 и 17 лет. Спасатели 18 мая под завалами разрушенного дома обнаружили тела женщины и 2-летнего ребенка.
Стало известно о гибели 17-летней девушки в Родах Запорожье в результате российских обстрелов гражданской инфраструктуры города.
На автодороге в Николаевской области 16 мая на мине взорвалось восемь человек, в том числе 5-летняя девочка. Они получили ранения разной степени тяжести.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1828 учебных заведений. При этом 171 из них разрушены полностью", - отметили в ОГПУ.
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