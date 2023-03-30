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Вторжение РФ в Украину нанесло огромный ущерб мировой экономике, - президент Аргентины Фернандес во время визита в США

30 мартa, 2023 четверг
06:00
Мир

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что война в Украине "нанесла огромный ущерб мировой экономике"

Об этом он сказал в среду во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме, сообщает CNN.

"Мы видим, какую серьезную проблему создало вторжение России в Украину, – отметил он. – Мы должны работать вместе и объединить усилия, чтобы война могла закончиться, чтобы она перестала уносить человеческие жизни, чтобы мировая экономика могла восстановиться".

Фернандес также заявил, что мир является неотложной потребностью для продовольственной безопасности в мире.

"Когда (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – ред.) объявила, что более 300 миллионов человек могут страдать от голода из-за этой войны, я понял, что мир является насущной потребностью", – пояснил он.

  • Напомним, что в середине февраля Аргентина и Колумбия выступили с инициативой прекращения огня в Украине.
война с Россией
США
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