Об этом он сказал в среду во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме, сообщает CNN.

"Мы видим, какую серьезную проблему создало вторжение России в Украину, – отметил он. – Мы должны работать вместе и объединить усилия, чтобы война могла закончиться, чтобы она перестала уносить человеческие жизни, чтобы мировая экономика могла восстановиться".

Фернандес также заявил, что мир является неотложной потребностью для продовольственной безопасности в мире.

"Когда (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – ред.) объявила, что более 300 миллионов человек могут страдать от голода из-за этой войны, я понял, что мир является насущной потребностью", – пояснил он.