Вторжение РФ в Украину нанесло огромный ущерб мировой экономике, - президент Аргентины Фернандес во время визита в США
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что война в Украине "нанесла огромный ущерб мировой экономике"
Об этом он сказал в среду во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме, сообщает CNN.
"Мы видим, какую серьезную проблему создало вторжение России в Украину, – отметил он. – Мы должны работать вместе и объединить усилия, чтобы война могла закончиться, чтобы она перестала уносить человеческие жизни, чтобы мировая экономика могла восстановиться".
Фернандес также заявил, что мир является неотложной потребностью для продовольственной безопасности в мире.
"Когда (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – ред.) объявила, что более 300 миллионов человек могут страдать от голода из-за этой войны, я понял, что мир является насущной потребностью", – пояснил он.
- Напомним, что в середине февраля Аргентина и Колумбия выступили с инициативой прекращения огня в Украине.
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