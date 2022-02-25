Вторжение РФ в Украину: на антивоенных акциях в российских городах задержали более 1700 человек

Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", ведущий мониторинг акций.

Отмечается, что больше людей вышло в Москве, здесь задержали 940 человек. В Санкт-Петербурге – 413 задержанных, в Краснодаре – 56, в Екатеринбурге – 39, в Саратове – 28, в Нижнем Новгороде – 21, в Воронеже – 20. В других городах менее 20 задержанных.

В свою очередь, белорусские СМИ сообщают о большом количестве протестующих возле Гостиного двора на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.

Массовые задержания также проходят в центре Москвы.

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