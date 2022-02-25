Вторжение РФ в Украину: на антивоенных акциях в российских городах задержали более 1700 человек
После вторжения РФ в Украину некоторые россияне вышли на протесты. В настоящее время 1702 человека в 53 городах страны задержали
Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", ведущий мониторинг акций.
Отмечается, что больше людей вышло в Москве, здесь задержали 940 человек. В Санкт-Петербурге – 413 задержанных, в Краснодаре – 56, в Екатеринбурге – 39, в Саратове – 28, в Нижнем Новгороде – 21, в Воронеже – 20. В других городах менее 20 задержанных.
В свою очередь, белорусские СМИ сообщают о большом количестве протестующих возле Гостиного двора на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.
Массовые задержания также проходят в центре Москвы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное