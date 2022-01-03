Вторжение РФ в Украину могут сдержать только "невиданные санкции", - Конгресс США
Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что предотвратить вторжение России на территорию Украины могут только жесткие санкции
Об этом пишет The Guardian .
"Я думаю, что для того чтобы сдержать то, что кажется очень вероятным российским вторжением в Украину, снова понадобятся огромные санкции против России. И я считаю, что наши союзники должны быть убеждены в этом. Россия должна понять, что мы в этом едины ", – отметил Адам Шифф.
На вопрос, могут ли переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена предотвратить дальнейшее вторжение, он ответил: "Боюсь, что Путин очень вероятно вторгнется".
"Я до сих пор, честно говоря, не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он, безусловно, намерен к этому, если мы не сможем убедить его в другом. И я думаю, что ничто иное, чем уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит его, и это именно то, что нам нужно сделать с нашими союзниками", - заметил глава комитета по разведке.
- Напомним, ранее Джо Байден заявил , что США и ее союзники дадут решительный ответ на вторжение РФ в Украину.
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