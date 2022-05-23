Вторжение РФ в Украину: количество раненых детей выросло до 431
В результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли 232 ребенка, еще 431 получил ранения
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"Более 663 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 23 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось - 232. Возросло количество раненых - 431", - отметили ювенальные прокуроры.
Цифры не окончательные, ведь устанавливают еще в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадавших детей в Киеве – 16, Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 102, Черниговской – 68, Херсонской – 49, Луганской – 48, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, Житомирской – 15.
В частности, 21 мая в результате российского обстрела поселка Молодецкое Белозерского района Херсонской области получила ранение 7-летняя девочка.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений. При этом 172 из них разрушены полностью", - добавили в ОГПУ.
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