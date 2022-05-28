Вторжение РФ в Украину: 242 ребенка погибли, более 440 получили ранения
За время полномасштабной войны РФ против Украины погибли 242 ребенка и было повреждено 1888 учебных заведений
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.
"По состоянию на утро 28 мая 2022 года более 682 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 242 ребенка погибли и более 440 ранены", - отметили ювенальные прокуроры.
Цифры не окончательны, поскольку их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше детей пострадало в Киеве - 16, Донецкой области - 153, Киевской - 116, Харьковской - 108, Черниговской - 68, Луганской - 51, Херсонской - 49, Николаевской - 45, Запорожской - 28, Сумской - 17, Житомирской - 15.
В Мариуполе Донецкой области 26 мая погиб 12-летний мальчик в результате детонации вражеского снаряда.
Стало известно, что во время российского обстрела Мариуполя 15 марта был ранен 15-летний подросток. Оккупанты принудительно вывезли парня вместе с 14-летней сестрой и двухлетним братом в больницу в ОРДО.
Установлено, что в результате обстрела автомобиля в Харькове 28 февраля был ранен 17-летний парень.
"Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1888 учебных заведений. При этом 180 из них разрушены полностью", - отметил в ОГПУ.
- 26 мая в Мариуполе погиб 12-летний мальчик из-за детонации российского снаряда от "града" на территории школы.
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