Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 26 мая 2022 года более 676 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 240 детей погибли и более 436 ранены", - отметили ювенальные прокуроры.

Данные не окончательные, поскольку их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало в Киеве - 16, Донецкой области - 151, Киевской - 116, Харьковской - 105, Черниговской - 68, Луганской - 50, Херсонской - 49, Николаевской - 45, Запорожской - 28, Сумской - 17, в Житомирской - 15.

В ходе фиксации преступлений стало известно, что в результате российского обстрела гражданских автомобилей в Николаевском районе Николаевщины погибли двое детей.

От обстрела Мариуполя получили ранения 16-летняя девушка.

Во время российского обстрела Красногоровки Донецкой области 24 мая 6-летняя девочка получила тяжелое ранение с ампутацией нижней конечности.

В тот же день кафиры открыли огонь по Балаклее на Харьковщине и тяжело ранили 9-летнего ребенка.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1883 учебных заведения. При этом 178 из них разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.

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