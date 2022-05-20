Вторжение РФ в Украину: 232 ребенка погибли, более 427 – пострадали
В результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли 232 ребенка и повреждено 1837 учебных заведений
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.
"По состоянию на утро 20 мая 2022 года более 659 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 427 ранены", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Данные не окончательные, ведь их устанавливают в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадавших детей в Киеве – 16, Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Житомирской – 15.
В результате российского обстрела гражданской инфраструктуры Лимана в Донецкой области погиб подросток.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений. При этом 172 из них разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.
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