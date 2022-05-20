Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.

"По состоянию на утро 20 мая 2022 года более 659 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 427 ранены", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные не окончательные, ведь их устанавливают в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадавших детей в Киеве – 16, Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Житомирской – 15.

В результате российского обстрела гражданской инфраструктуры Лимана в Донецкой области погиб подросток.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений. При этом 172 из них разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb