Вторжение РФ начало проваливаться, Путин уже не сможет захватить Украину, - министр обороны Британии
По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, президент России Владимир Путин уже вряд ли сможет достичь оккупации Украины
Об этом Уоллес заявил на пресс-конференции по итогам донорской конференции для Украины в Копенгагене.
"Они (Россия, - ред.) до сих пор терпели неудачи и вряд ли вообще когда-нибудь смогут оккупировать Украину. Их вторжение затормозилось и постоянно менялось таким образом, что теперь они лишь сосредоточены на части Юга и в Востока (Украины, - ред.) – далеко не то, что предполагала их так называемая спецоперация за три дня, – сказал глава британского Минобороны.
Бен Уоллес заявил, что вторжение России в Украину "пошатнулось" и "начало проваливаться". Он напомнил, что полномасштабная фаза войны России против Украины длится более 150 дней, и российские силы несут значительные потери в живой силе и технике.
"Путин считал, что к августу, через несколько месяцев, мы уже все заскучаем от конфликта и международное сообщество будет дрейфовать в разные стороны. Что ж, сегодняшний день – доказательство противоположного", – добавил Уоллес, имея в виду донорскую конференцию.
- 11 августа Великобритания и Дания объявили об увеличении помощи Украине в виде денег и оружия на международной конференции доноров в Копенгагене. Дания увеличит свою финансовую помощь Украине на €110 миллионов, а Великобритания поставит Украине больше реактивных систем залпового огня, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км (50 миль).
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