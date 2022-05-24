Вторжение РФ могло стать началом третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее, - Сорос
Миллиардер Джордж Сорос считает, что вторжение России в Украину могло стать началом третьей мировой войны
Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет ЕП со ссылкой на Reuters .
"Вторжение могло быть началом третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить цивилизацию - как можно быстрее победить Путина", - сказал Сорос.
Сорос сказал, что Путин считает, что начало войны было ошибкой и готовится к переговорам о прекращении огня.
"Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Чем слабее Путин, тем более непредсказуемым он становится", - сказал он.
Миллиардер добавил, что ЕС должен понимать, что Путин может отключить газ, на который приходится около 40% потребностей Европы.
"Я не могу предсказать результат, но у Украины бесспорно есть шансы на победу", - сказал Сорос.
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