Вторжение РФ могло стать началом третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее, - Сорос

Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет ЕП со ссылкой на Reuters .

"Вторжение могло быть началом третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить цивилизацию - как можно быстрее победить Путина", - сказал Сорос.

Сорос сказал, что Путин считает, что начало войны было ошибкой и готовится к переговорам о прекращении огня.

"Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Чем слабее Путин, тем более непредсказуемым он становится", - сказал он.

Миллиардер добавил, что ЕС должен понимать, что Путин может отключить газ, на который приходится около 40% потребностей Европы.

"Я не могу предсказать результат, но у Украины бесспорно есть шансы на победу", - сказал Сорос.