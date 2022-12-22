Вторжение из Беларуси не исключено, но это не повлияет на ход войны, - военный эксперт Черник
Петр Черник, военный эксперт, считает, чтобы сухопутный контингент из Беларуси для нас был по-настоящему серьезным, им нужно обладать корпусом численностью не менее 40 тысяч
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Военный эксперт дал комментарий о вероятности провокации со стороны Беларуси с целью полноценного вторжения в Украину.
"Может произойти все, что угодно. У противника нет правил, поэтому воевать с ним очень трудно. Что касается возможного сухопутного вторжения со стороны Беларуси, я это не исключаю, но, на мой взгляд, вероятность 50 на 50. Вспомним, что они уже заходили в Украину в начале полномасштабного вторжения именно из Беларуси, именно в Чернобыльскую зону, довольно большим корпусом и даже окопались в Рыжем лесу, чтобы их сухопутный контингент для нас был по-настоящему серьезным и нам было действительно тяжело, чтобы они нам могли нанести какое-то огненное поражение, то им нужно иметь корпус численностью не менее 40 тысяч, а на эту минуту у них едва 15 тысяч", - отметил эксперт.
Петр Черник продолжил, что 40-тысячный корпус должен иметь не менее 825 танков, 2500 бронированных машин, 900 стволов артиллерии, которых там нет. И самое главное, у них должно быть воздушное прикрытие, а сегодня ни одна их машина в наше воздушное пространство безнаказанно не зайдет, все без исключения будет сбито.
"К тому же мы имеем новую линию Маннергейма (полоса фортификационных сооружений, названная по имени главнокомандующего финскими войсками в советско-финской войне Карла Густава Маннергейма - ред.). Если они отважатся на такой акт суицида, а это будет именно акт суицида, то мы их просто порубим. Нам придется отвлекать какие-то свои силы и средства, но на ход войны это никоим образом не повлияет. об этом говорим и держим в нашем информационном поле этот угрожающий нарратив, и в какой-то части они добиваются усталости, которая влечет за собой ошибки, а это надо понимать, как будет на самом деле, я не знаю. ему некуда бежать кроме Китая, но туда нужно еще физически доехать", - заметил Черник.
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