"Вторжение дорого обойдется РФ": Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Италии
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил агрессию РФ против Украины с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо и предупредил, что в случае вторжения Россия понесет тяжелые потери
Об этом информирует Госдеп США.
"Государственный секретарь Энтони Блинкен разговаривал сегодня с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Стороны обсудили координацию между Соединенными Штатами, Италией и Европейским Союзом для преодоления постоянной угрозы России для Украины", - говорится в сообщении.
Энтони Блинкен подчеркнул важность роли Италии, НАТО и ЕС в обеспечении безопасности в Украине. Он отметил, что США выступают за дипломатическое урегулирование ситуации в Украине, а также подтвердил, что любое дальнейшее вторжение России в Украину приведет к масштабным последствиям и тяжелым затратам для РФ.
"США и Италия продолжают нашу тесную координацию, чтобы реагировать на постоянную угрозу России для Украины, поощрять деэскалацию и накладывать серьезные расходы, если РФ будет продолжать вторжение", - написал Энтони Блинкен в Твиттере .
- Напомним, Энтони Блинкен заявил , что за 2021 год США предоставили Украине больше оборонной помощи, чем когда-либо с 2014 года, и планируют предоставить ее еще больше в течение следующих нескольких недель.
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