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Вторжение численностью 145 тыс. оккупантов: в Центре оборонных стратегий проанализировали численность российской армии

6 мартa, 2022 воскресенье
21:27
война с Россией

Центр оборонных стратегий провел аналитическое исследование и подсчитал, что Украину атаковала российская армия в размере 145 тыс. оккупантов

Об этом сообщает Центр оборонных стратегий в Facebook.

"Безусловно, украинское общество беспокоят два вопроса: когда это все кончится и сколько еще сил агрессор. Попробуем прояснить второй вопрос", - начали сообщение ЦОС.

По информации аналитиков Центра, на 22 февраля в приграничных районах Украины находилось 190 тыс. российских военных. Которое включало сухопутную, воздушную, морскую составляющую и отдельные компоненты от сектора безопасности – Росгвардию, силы полиции, в том числе СОБР, ОМОН и т.д.

"По имеющимся оценкам численность воздушной и морской составляющих составляет около 30 тыс. человек; здесь следует иметь в виду персонал, который по своему функционалу не окажется на территории Украины. Численность полицейских сил в составе группировки вторжения составляет до 40 тыс. человек. Таким образом, сухопутна" составляющая группировка вторжения составляет около 120 тыс", - сообщили в ЦОС.

Спутниковая разведка ВС США на 05.03.2022 сообщила, что Россия ввела на территорию 90% имеющихся сил, то есть до 110 тыс. военных и 36 тыс. полицейских сил.

"Из-за отсутствия достаточной информации существуют сложности с оценкой потерь противника, которые по состоянию на 06.03.2022 оцениваются в 11 тыс. убитыми и 30-35 тыс. ранеными. Можно предположить, что группировка вторжения численностью 145 тыс. понесла потери до 46 тыс. человек насчитывает в Украине до 100 тыс.", - говорится в аналитике.

За пределами Украины как резервы находятся до 15-16 тыс. человек.

"Да, это огромная военная машина. Но украинская нация способна не только остановить ее, но и сдать на металлолом", - завершили корреспонденцию в Центре оборонных стратегий.

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русская агрессия
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