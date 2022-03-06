Вторжение численностью 145 тыс. оккупантов: в Центре оборонных стратегий проанализировали численность российской армии

Об этом сообщает Центр оборонных стратегий в Facebook.



"Безусловно, украинское общество беспокоят два вопроса: когда это все кончится и сколько еще сил агрессор. Попробуем прояснить второй вопрос", - начали сообщение ЦОС.



По информации аналитиков Центра, на 22 февраля в приграничных районах Украины находилось 190 тыс. российских военных. Которое включало сухопутную, воздушную, морскую составляющую и отдельные компоненты от сектора безопасности – Росгвардию, силы полиции, в том числе СОБР, ОМОН и т.д.



"По имеющимся оценкам численность воздушной и морской составляющих составляет около 30 тыс. человек; здесь следует иметь в виду персонал, который по своему функционалу не окажется на территории Украины. Численность полицейских сил в составе группировки вторжения составляет до 40 тыс. человек. Таким образом, сухопутна" составляющая группировка вторжения составляет около 120 тыс", - сообщили в ЦОС.



Спутниковая разведка ВС США на 05.03.2022 сообщила, что Россия ввела на территорию 90% имеющихся сил, то есть до 110 тыс. военных и 36 тыс. полицейских сил.



"Из-за отсутствия достаточной информации существуют сложности с оценкой потерь противника, которые по состоянию на 06.03.2022 оцениваются в 11 тыс. убитыми и 30-35 тыс. ранеными. Можно предположить, что группировка вторжения численностью 145 тыс. понесла потери до 46 тыс. человек насчитывает в Украине до 100 тыс.", - говорится в аналитике.



За пределами Украины как резервы находятся до 15-16 тыс. человек.



"Да, это огромная военная машина. Но украинская нация способна не только остановить ее, но и сдать на металлолом", - завершили корреспонденцию в Центре оборонных стратегий.

6 марта в Центре оборонных стратегий заявили, что ВСУ нейтрализовали 46 тыс. российских военных.