"Вторым лицом в государстве является руководитель ОПУ": Разумков считает, что Ермак причастен к его отставке

Об этом он сказал в интервью ВВС Украина .



На вопрос, почему Ермака называют "вторым лицом в государстве", он ответил: "Слишком много рычагов влияния сконцентрированы у руководителя Офиса президента. Если мы посмотрим на фото протокольных мероприятий, то даже расстановка должностных лиц показывает, что вторым лицом в государстве руководитель Офиса президента . Я не считаю, что это правильно".



"Думаю, что да", - сказал Разумков на вопрос о возможности причастности Ермака к его отставке.



На вопрос, почему, экс-спикер пояснил: "Не нравится то, что я делаю, за что я переживаю и борюсь".

Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Парламентарии в целом выдвинули 5 кандидатов на должность председателя Верховной Рады Украины.

Парламентарии продолжат 8 октября обсуждать кандидатуры на должности спикера и вицеспикера ВР.