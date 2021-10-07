"Вторым лицом в государстве является руководитель ОПУ": Разумков считает, что Ермак причастен к его отставке
Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что к его отставке причастен глава Офиса президента Андрей Ермак
Об этом он сказал в интервью ВВС Украина .
На вопрос, почему Ермака называют "вторым лицом в государстве", он ответил: "Слишком много рычагов влияния сконцентрированы у руководителя Офиса президента. Если мы посмотрим на фото протокольных мероприятий, то даже расстановка должностных лиц показывает, что вторым лицом в государстве руководитель Офиса президента . Я не считаю, что это правильно".
"Думаю, что да", - сказал Разумков на вопрос о возможности причастности Ермака к его отставке.
На вопрос, почему, экс-спикер пояснил: "Не нравится то, что я делаю, за что я переживаю и борюсь".
- Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
- Парламентарии в целом выдвинули 5 кандидатов на должность председателя Верховной Рады Украины.
- Парламентарии продолжат 8 октября обсуждать кандидатуры на должности спикера и вицеспикера ВР.
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