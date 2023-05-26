Вторые сутки на сайте президента Украины невозможно добавить подпись ни к какой петиции, - сокоординатор движения "Простор Свободы"
Тарас Шамайда, сокоординатор движения "Пространство Свободы", отметил, что зарегистрированная им петиция по запрету ввоза книг из РФ в Украину набрала 22 тыс. подписей, после чего на сайте президента все "замерло"
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Уже вторые сутки происходит очень странная ситуация, когда невозможно добавить ни одной подписи к какой-либо петиции на сайте президента Украины. Также нет возможности добавить подпись и нашей петиции, которая является одной из самых популярных. Напомню, что суть этой петиции заключается в том, что еще 10 месяцев назад Верховная Рада практически единогласно приняла закон, запрещающий ввоз издательской продукции из РФ и распространение ее в Украине, несмотря на единодушное голосование парламента и полную поддержку книжного сообщества, гражданского общества, президент до сих пор не подписал этот закон, хотя Конституция на это дает ему 15 дней", - рассказал сокоординатор движения "Простор Свободы".
Тарас Шамайда добавил, что поскольку президент не подписал этот закон, то каждый день продолжают продаваться книги страны-агрессора, идут деньги российскому бизнесу, связанному с путинским режимом. Соответственно страдает украинская культура и национальная безопасность нашего государства.
"Поэтому я разместил соответствующую петицию, и почти за неделю собралось уже 22 тыс. подписей. Многие известные люди и активные граждане поддержали эту петицию. А с обеда 25 мая все "замерло", невозможно добавить ни одну подпись. Нет никаких объяснений на сайте петиций, то есть никаких разъяснений не происходит. Соответственно, возникают вопросы: делается ли это намеренно или же это странный нетипичный технический сбой? Но факт остается фактом", - сказал Шамайда.
- В июне 2022 года Верховная Рада поддержала законопроекты о запрете российской музыки и книг.
- Впоследствии издатели призвали президента Украины Владимира Зеленского не откладывать и подписать закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины".
- 17 мая на сайте президента появилась петиция с призывом срочно подписать закон о запрете ввоза и распространения издательской продукции РФ
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