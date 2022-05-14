Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"После того как стали гнать россиян, ситуация немного легче. Единственное, что плохо то, что идет движение колонны. Двое суток уже идет. Около тысячи единиц техники на нашем направлении из Сватовского, из Купянского направления на Луганск – Попаснянское направление. Идет движение усиления позиций врага на Попаснянском направлении, пытаясь выйти на прямую линию, чтобы не было форсирования рек и таким образом двигаться по ровной поверхности, но в этом направлении есть естественные препятствия и там у врага вырисовывается где-то 4-5 направлений, которые могут быть с Попаснянского направления. Ключевая идея - это окружение. Вопрос только в кругу окружения - больше круг, или меньше. Но стратегия одна и та же. В ВСУ настроение боевое, ребята защищают, пытаются наносить урон врагу", - подчеркнул Шведов.

Также депутат Лисичанского горсовета, боец ТРО Луганщины добавил, что враг перегруппируется и подтягивает резервы.

"Что касается переправ, там почти уничтожены две батальонные тактические группы. Это существенно ослабило напор врага на нашем направлении. Но это не изменяет его планы. Они перегруппируются и подтягивают резервы. Но я считаю, что штабами недооценена ситуация по Донбассу. Поскольку в центре Украины было легче уничтожить врага, там длинная логистика, у них не было подготовки, а Донбасс и Юг - это восемь лет войны, они закреплены и имеют постоянный контингент из местного населения, русских. Здесь короткая логистика, есть базы, есть укрепсооружения, которые 8 лет строились. Поэтому я считаю, что основное направление борьбы за Украину состоится на Донбассе и на южном направлении. Эта победа Украины над Россией в целом", - подчеркнул Шведов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военные отошли от города Попасная на более крепкие позиции

Вооруженные Силы Украины разбили переправу с техникой русских военных. Это произошло в Луганской области

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