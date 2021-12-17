Вторую нить "Северного потока-2" начали заполнять газом
В пятницу, 17 декабря, началось заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает Nord Stream 2 AG .
"17 декабря начата процедура ввода газа для второй нитки газопровода "Северный поток-2". Вторая колонна, как и первая, будет постепенно заполняться газом, чтобы создать необходимый запас и давление", - говорится в сообщении.
Компания-оператор отмечает, что пусконаладочные работы на второй нитке "были успешно завершены для обеспечения целостности трубопровода".
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