Вторую нить "Северного потока-2" начали заполнять газом

Об этом сообщает Nord Stream 2 AG .



"17 декабря начата процедура ввода газа для второй нитки газопровода "Северный поток-2". Вторая колонна, как и первая, будет постепенно заполняться газом, чтобы создать необходимый запас и давление", - говорится в сообщении.



Компания-оператор отмечает, что пусконаладочные работы на второй нитке "были успешно завершены для обеспечения целостности трубопровода".

Глава крупнейшей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер заявил, что новые удары России по Украине будут концом "Северного потока-2" .

Немецкий регулятор заявил, что в первой половине 2022 года сертификация "Северного потока-2" не состоится.

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