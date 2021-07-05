Вторую неделю "Киновернисаж под открытым небом": хиты, ленты о Киеве и настоящие звезды украинского кино в летнем кинотеатре в парке Шевченко

Четверг будет посвящен артхаусным или короткометражным фильмам. А в дни уик-энда зрителей ждет массовое и приключенческое кино.



Также организаторы изменили время начала сеансов.



С пятницы 2 июля показы начинаются в 21:30.



Расписание:

5 июля - в "Война химер", реж. Анастасия и Мария Старожицкая, 2017 г .;

6 июля - "Тарас. Возвращение", реж. Александр Денисенко, 2019 г .;

7 июля - "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое", реж. Михаил Костров, 2019 (детское)

8 июля - фильмы о Киеве, "Город, который исчезает" (документальный), "Объективно" (игровой, короткометражный), реж. Виктор Придувалов.

Проект осуществляет UP UA STUDIO и при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и при содействии Киевской городской государственной администрации и Шевченковской РГА Киева во второй раз проводит "Киновернисаж под открытым небом".Летний кинотеатр украинского кино в парке им. Шевченко будет работать с 25 июня по 25 августа. Вход на все показы бесплатный.Запад вдруг пройдет при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и нацелен на продвижение и популяризацию украинского кинематографа.