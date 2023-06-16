Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Вторую "Эвакуацию" или "Флеша": что посмотреть на выходных
Обзор

Вторую "Эвакуацию" или "Флеша": что посмотреть на выходных

16 июня, 2023 пятница
20:02
Культура

От фильма с самой безумной - на 20 минут - экшн-сценой в истории кинематографа до ленты с фантастической историей самого быстрого в мире человека

И так оно гадко льет и льет за окном в моем Львове. И в небе ни просвета. И кошки скребут на душе. Так иногда бывает, что от состояния тревожности трудно избавиться. Поэтому спасаем себя кто чем может. Традиционной подборкой фильмов от "Еспресо" для просмотра на выходных в частности

"Флэш"

В кинотеатрах с 15 июня

Флеш

Честно говоря, наплыв лент о нереальных супергероях уже немножко надоел. Однако фантастический боевик "Флэш", который предлагает узнать всю историю самого быстрого человека в мире, относится к самым ожидаемым фильмам 2023 года. В его основе - супергерой DC-Comics, первое появление которого на страницах комиксов произошло в 1940 году. Начиная с 1956 года свойствами Флеша наделен именно Барри Аллен. Именно он появляется в комиксах и поныне. Впервые о сольном фильме, посвященном этому герою, заговорили в 2013 году. Киновариант "Флеша" создал аргентинский кинорежиссер и сценарист Андрес Мускетти, получивший популярность фильмами "Мама" и "Оно".

Итак, с Барри Алленом произошел несчастный случай. Однажды ночью, во время грозы, молния попала в Гарри. И не просто так (это было бы очень прозаично, согласитесь!), а через полочку с разбрызгавшимися на него химическими реагентами. Вскоре парень понял, что это событие придало ему уникальные способности. Теперь он может двигаться с очень большой скоростью. Парень берет себе имя Флэш и начинает защищать город от разнообразнейших опасностей.

Следует отметить, что накануне выхода фильма мировая пресса активно обсуждала личность Эзры Миллера, которому пришлось сыграть роль Флеша. Ведь актер в последние годы часто попадал в громкие скандалы: кража со взломом, инцидент в баре, когда душил женщину, незаконное проникновение, домогательства и прочее. Звучали даже сомнения, в связи со всем этим выйдет ли лента вообще на экраны. Однако актер прошел серьезное лечение психики и впервые за долгое время вышел на люди на презентации фильма в Лос-Анджелесе, извинившись за все, что натворил.

В главных ролях: Эзра Миллер, Саша Кайе, Майкл Шеннон, Рон Ливингстон, Майкл Китон, Бен Аффлек.

"Личный водитель"

В кинотеатрах с 15 июня

Персональний водій 2

Трогательную, проникновенную комедийную драму "Личный водитель" производства Бельгии и Франции снял французский кинорежиссер Кристиан Карион. По сюжету "нервный и усталый таксист (Дени Бун) берет очередную пассажирку. Мадлен (Лин Рено) уже 92 года и она, скорее всего, в последний раз заказывает себе такси. Женщина направляется в дом престарелых. Проезжая по улицам города, она вспоминает юные годы и события, которыми была наполнена ее жизнь. Чтобы в последний раз увидеть памятные для себя места, Мадлен просит водителя несколько изменить маршрут".

Исполнительница главной роли Лин Рено, которой сейчас 95 лет, познакомилась с режиссером 10 лет назад во время премьеры его фильма и выразила желание сыграть в одной из его будущих картин. Хотя события фильма полностью разворачиваются в Париже, на его улицах актеры сыграли всего несколько сцен. В основном снимали отдельно определенные улицы и отдельно актеров в автомобиле. Неподвижную машину окружали панелями 4 на 3 метра, на которые проэцировались улицы города, чтобы актеры могли погрузиться в нужную атмосферу. Это также гарантировало правдоподобное освещение на лицах актеров.

В главных ролях: Лин Рено, Дэни Бун, Алис Исааз, Жереми Лаэрт и Гвендолин Амон

"Эвакуация 2"

На Netflix с 16 июня

Евакуація 2

Этот приключенческий боевик стал продолжением картины "Эвакуация", которую называют одним из лучших боевиков 21-го века. Однако продолжение существенно отличается от того, что зритель видел раньше. Как отмечали его создатели, "Эвакуация 2" имеет другую цветовую схему, действие фильма происходит в другой части света, в другом темпе и другом тоне, чем первый фильм. И этот опыт именно такой сериализации истории чрезвычайно интересен. И не только для Netflix. К слову, создатели ленты пообещали "самую безумную экшн-сцену в истории кинематографа", серийную съемку длиной более 20 минут, где им пришлось реально поджигать актера Криса Гемсворта до 30 раз, без дублеров.

Итак, в этом безудержном боевике-триллере актер Крис Хэмсворт получает новую задачу — еще важнее, рискованнее и опаснее. А по сюжету фильма опытный наемник Тайлер Рейк в его лице берется за новую опасную миссию: спасти из плена семью безжалостного гангстера.

Важно сказать, что австралийский актер Крис Хэмсворт, снискавший себе славу благодаря роли Тора в киновселенной Marvel, прошлой осенью заявил, что берет паузу в карьере. После прохождения тестов в рамках документального сериала Disney+ "Без границ" об исследовании возможностей человеческого тела актер выяснил, что имеет повышенный риск заболеть болезнью Альцгеймера. То есть речь пока не о диагнозе, а лишь о повышенном риске доставить в будущем себе и своим близким большие хлопоты. Однако актер решил не ждать, когда это произойдет, а попытаться предотвратить возможное развитие событий, насколько это возможно.

В ролях: Крис Хэмсворт, Гольшифте Фарахани, Торнике Гогрианиани

"Черное зеркало"

На Netflix с 15 июня (6 сезон)

Чорне дзеркало

Продолжение британского культового научно-фантастического сериала-антологии, получившего шесть премий "Эмми" в номинации "Лучший телефильм" ("USS Каллистер" и "Сан-Джуниперо") - именно то, чего ожидали любители мрачных запутанных историй о самых выдающихся инновациях и самых худших чертах человечества. черты человечества. Создатель сериала, журналист Чарли Брукер обещает множество неожиданностей и закрученных историй о разных эпохах и ужасах. Этот сезон сериала анонсируют как самый непредсказуемый, нетипичный и неожиданный в "Черном зеркале"

В ролях: Джесси Племонс, Кристин Милиоти, Джимми Симпсон

"Стихии"

В кинотеатрах с 16 июня

Стихії

Не знаю, как вы, а я обязательно выберусь на этот приключенческий семейный мультфильм, снятый кинокомпанией Pixar, в кинотеатр. Хотя бы потому, что Pixar является ведущей студией создания мультипликационных фильмов в мире. По крайней мере, ее "Коко", "Душа", "Рататуй", "Мысли наизнанку" и другие — что-то гораздо большее, чем просто сказочная история. Что-то, что говорит и заставляет задумываться. И мне как-то безразлично, что критика встретила "Стихии" гораздо прохладнее, чем ожидалось.

Итак, в основе сюжета романтическая история любви представителей противоположных стихий – огня и воды. Эмбер Люмен (Ли Льюис) – изобретательная, вспыльчивая и яркая девушка, типичная представительница стихии огня. Как-то в транспорте она случайно встретилась с Уэйдом Рипплом (Мамуду Ати), парнем из стихии воды. Легкий и веселый, с мягким характером, всегда избегает конфликтов, сглаживает острые углы и плывет по течению жизни. Эмбер и Уэйд - полные противоположности, однако в бурном разнообразии города они начинают находить в себе общие черты.

Режиссер мультика – Питер Сон, для которого это уже второй полнометражный мультфильм в карьере

Видео
Статьи
Новости
Кино
Читайте также:
окупанти
14 июня, 2023 среда
В Пологах оккупанты переодеваются в гражданское и бросают блокпосты, в городе стало меньше военной техники, - мэр
прапор Росії
16 июня, 2023 пятница
"Существует государственная политика или схема": США раскритиковали Россию за торговлю гражданами Украины
вибори днр
15 июня, 2023 четверг
Россия назначила "выборы" на временно оккупированных территориях Украины
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.14
    Продажа 40.89
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
16 июня
21:08
Эксклюзив
Последствия катастрофы на Каховской ГЭС и ракеты на Киев, - репортаж дня
21:04
Северная Македония – Украина: стартовые составы команд на первый официальный матч Реброва
21:02
Эксклюзив
Путин верит во вранье своих военных об уничтоженных в Украине ЗРК Patriot, - дипломат Чалый
20:54
Россияне в очередной раз обстреляли Никополь на Днепропетровщине: погиб мужчина, одна женщина ранена
20:48
Live
Северная Македония – Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024
20:47
Сейм Польши принял резолюцию о поддержке вступления Украины в НАТО
20:32
"Мы не слышали ни сирен, ни взрывов": спикер президента ЮАР отрицал ракетную атаку на Киев во время визита
20:16
НАЗК впервые исключило компанию из перечня международных спонсоров войны
20:04
OPINION
Ад - это отсутствие других
20:00
Обзор
Победные новости 478-го дня войны: Германия передаст ВСУ ракеты для Patriot, а Байден поддерживает вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре
19:50
Бельгия передаст Украине бронетехнику в рамках 15-го пакета помощи
19:32
Обновлено
"Говорили о пути достижения мира без российского шантажа и обмана": Зеленский встретился с делегацией стран Африки
19:17
Обновлено
Россия обстреливает Херсонщину в течение дня: ранены 25 человек, двое погибли
19:14
Инфографика
Отбор на Евро-2024: как выглядит таблица нашей группы перед матчем Северная Македония - Украина
19:05
Эксклюзив
Вопросов о назначении глав райсоветов в Киеве не возникало бы, если бы реформа децентрализации в столице была завершена, - депутат Киевсовета Васильчук
19:00
Обзор
Первый матч Реброва в сборной, Павелко в СИЗО и результаты стыковых поединков УПЛ: обзор новостей украинского спорта за неделю
18:59
В Великих Копанях Херсонской области оккупанты превратили спортзал школы в застенок, - Генштаб
18:56
Обновлено
На территории Херсонской области остаются подтопленными 28 населенных пунктов
18:54
Турция назначила нового посла в Украине
18:52
OPINION
Заявление об отстранении Залужного от должности имеет признаки государственной измены
18:12
США объявили о дополнительной гуманитарной помощи Украине на $205 млн
18:11
Буча
На бывших позициях россиян под Киевом детонируют оставленные снаряды
18:06
OPINION
Запретом УПЦ МП должно заняться государство
17:57
Путин заявил, что РФ доставила часть ядерных зарядов в Беларусь
17:50
На юге Украины в зоне риска оказались 147 учреждений культуры и художественного образования из-за подрыва Каховской ГЭС, - Ткаченко
17:49
OPINION
Съест ли Зеленский Кличко?
17:48
Антикоррупционный совет при Минобороны заявляет о медийном давлении на его представителей – привлекли Шария и Рабиновича
17:45
Байден поддерживает вступление Украины в НАТО без ПДЧ, – CNN
17:27
"На борту самолета были опасные грузы": МИД Польши о задержании делегации ЮАР в аэропорту Варшавы
17:24
Эксклюзив
Главная проблема на ЗАЭС возникнет в случае подрыва насосов, обеспечивающих охлаждение, - экс-министр ядерной безопасности Костенко
17:16
Северная Македония – Украина: букмекеры дали прогноз на первый официальный матч Реброва
17:11
В доме-музее Полины Райко в Олешках сохранилось до 40% фресок, большинство внутренних стен осыпалось
17:02
Шевченко высказался о перспективах Мудрыка в "Челси"
16:53
Эксклюзив
Главным вызовом для украинской ПВО остается найти самый дешевый способ сбивать "шахеды", - главред Defense Express Катков
16:47
Суд в Австрии отказал в экстрадиции в США Фирташа, дело пересмотрят
16:38
Зеленский заявил, что РФ хочет взорвать ЗАЭС, чтобы мир заставил Украину остановить войну
16:35
Jas 39 Gripen
Швеция будет учить украинских пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen
16:21
Закупили некачественную амуницию для ВСУ более чем на 1 млрд грн: экс-заместителю министра обороны и пособнику объявили подозрение
16:21
Путин вводит химические войска для провокации на заводе "Крымский титан", - партизаны
16:15
Эксклюзив
Это не первый "суд" над азовцами, защищавшими Мариуполь, другие были закрытые, - пресс-секретарь Ассоциации семей защитников о судилище в Ростове
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV