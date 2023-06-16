Вторую "Эвакуацию" или "Флеша": что посмотреть на выходных

И так оно гадко льет и льет за окном в моем Львове. И в небе ни просвета. И кошки скребут на душе. Так иногда бывает, что от состояния тревожности трудно избавиться. Поэтому спасаем себя кто чем может. Традиционной подборкой фильмов от "Еспресо" для просмотра на выходных в частности

"Флэш"

В кинотеатрах с 15 июня

Честно говоря, наплыв лент о нереальных супергероях уже немножко надоел. Однако фантастический боевик "Флэш", который предлагает узнать всю историю самого быстрого человека в мире, относится к самым ожидаемым фильмам 2023 года. В его основе - супергерой DC-Comics, первое появление которого на страницах комиксов произошло в 1940 году. Начиная с 1956 года свойствами Флеша наделен именно Барри Аллен. Именно он появляется в комиксах и поныне. Впервые о сольном фильме, посвященном этому герою, заговорили в 2013 году. Киновариант "Флеша" создал аргентинский кинорежиссер и сценарист Андрес Мускетти, получивший популярность фильмами "Мама" и "Оно".

Итак, с Барри Алленом произошел несчастный случай. Однажды ночью, во время грозы, молния попала в Гарри. И не просто так (это было бы очень прозаично, согласитесь!), а через полочку с разбрызгавшимися на него химическими реагентами. Вскоре парень понял, что это событие придало ему уникальные способности. Теперь он может двигаться с очень большой скоростью. Парень берет себе имя Флэш и начинает защищать город от разнообразнейших опасностей.

Следует отметить, что накануне выхода фильма мировая пресса активно обсуждала личность Эзры Миллера, которому пришлось сыграть роль Флеша. Ведь актер в последние годы часто попадал в громкие скандалы: кража со взломом, инцидент в баре, когда душил женщину, незаконное проникновение, домогательства и прочее. Звучали даже сомнения, в связи со всем этим выйдет ли лента вообще на экраны. Однако актер прошел серьезное лечение психики и впервые за долгое время вышел на люди на презентации фильма в Лос-Анджелесе, извинившись за все, что натворил.

В главных ролях: Эзра Миллер, Саша Кайе, Майкл Шеннон, Рон Ливингстон, Майкл Китон, Бен Аффлек.

"Личный водитель"

В кинотеатрах с 15 июня

Трогательную, проникновенную комедийную драму "Личный водитель" производства Бельгии и Франции снял французский кинорежиссер Кристиан Карион. По сюжету "нервный и усталый таксист (Дени Бун) берет очередную пассажирку. Мадлен (Лин Рено) уже 92 года и она, скорее всего, в последний раз заказывает себе такси. Женщина направляется в дом престарелых. Проезжая по улицам города, она вспоминает юные годы и события, которыми была наполнена ее жизнь. Чтобы в последний раз увидеть памятные для себя места, Мадлен просит водителя несколько изменить маршрут".

Исполнительница главной роли Лин Рено, которой сейчас 95 лет, познакомилась с режиссером 10 лет назад во время премьеры его фильма и выразила желание сыграть в одной из его будущих картин. Хотя события фильма полностью разворачиваются в Париже, на его улицах актеры сыграли всего несколько сцен. В основном снимали отдельно определенные улицы и отдельно актеров в автомобиле. Неподвижную машину окружали панелями 4 на 3 метра, на которые проэцировались улицы города, чтобы актеры могли погрузиться в нужную атмосферу. Это также гарантировало правдоподобное освещение на лицах актеров.

В главных ролях: Лин Рено, Дэни Бун, Алис Исааз, Жереми Лаэрт и Гвендолин Амон

"Эвакуация 2"

На Netflix с 16 июня

Этот приключенческий боевик стал продолжением картины "Эвакуация", которую называют одним из лучших боевиков 21-го века. Однако продолжение существенно отличается от того, что зритель видел раньше. Как отмечали его создатели, "Эвакуация 2" имеет другую цветовую схему, действие фильма происходит в другой части света, в другом темпе и другом тоне, чем первый фильм. И этот опыт именно такой сериализации истории чрезвычайно интересен. И не только для Netflix. К слову, создатели ленты пообещали "самую безумную экшн-сцену в истории кинематографа", серийную съемку длиной более 20 минут, где им пришлось реально поджигать актера Криса Гемсворта до 30 раз, без дублеров.

Итак, в этом безудержном боевике-триллере актер Крис Хэмсворт получает новую задачу — еще важнее, рискованнее и опаснее. А по сюжету фильма опытный наемник Тайлер Рейк в его лице берется за новую опасную миссию: спасти из плена семью безжалостного гангстера.

Важно сказать, что австралийский актер Крис Хэмсворт, снискавший себе славу благодаря роли Тора в киновселенной Marvel, прошлой осенью заявил, что берет паузу в карьере. После прохождения тестов в рамках документального сериала Disney+ "Без границ" об исследовании возможностей человеческого тела актер выяснил, что имеет повышенный риск заболеть болезнью Альцгеймера. То есть речь пока не о диагнозе, а лишь о повышенном риске доставить в будущем себе и своим близким большие хлопоты. Однако актер решил не ждать, когда это произойдет, а попытаться предотвратить возможное развитие событий, насколько это возможно.

В ролях: Крис Хэмсворт, Гольшифте Фарахани, Торнике Гогрианиани

"Черное зеркало"

На Netflix с 15 июня (6 сезон)

Продолжение британского культового научно-фантастического сериала-антологии, получившего шесть премий "Эмми" в номинации "Лучший телефильм" ("USS Каллистер" и "Сан-Джуниперо") - именно то, чего ожидали любители мрачных запутанных историй о самых выдающихся инновациях и самых худших чертах человечества. черты человечества. Создатель сериала, журналист Чарли Брукер обещает множество неожиданностей и закрученных историй о разных эпохах и ужасах. Этот сезон сериала анонсируют как самый непредсказуемый, нетипичный и неожиданный в "Черном зеркале"

В ролях: Джесси Племонс, Кристин Милиоти, Джимми Симпсон

"Стихии"

В кинотеатрах с 16 июня

Не знаю, как вы, а я обязательно выберусь на этот приключенческий семейный мультфильм, снятый кинокомпанией Pixar, в кинотеатр. Хотя бы потому, что Pixar является ведущей студией создания мультипликационных фильмов в мире. По крайней мере, ее "Коко", "Душа", "Рататуй", "Мысли наизнанку" и другие — что-то гораздо большее, чем просто сказочная история. Что-то, что говорит и заставляет задумываться. И мне как-то безразлично, что критика встретила "Стихии" гораздо прохладнее, чем ожидалось.

Итак, в основе сюжета романтическая история любви представителей противоположных стихий – огня и воды. Эмбер Люмен (Ли Льюис) – изобретательная, вспыльчивая и яркая девушка, типичная представительница стихии огня. Как-то в транспорте она случайно встретилась с Уэйдом Рипплом (Мамуду Ати), парнем из стихии воды. Легкий и веселый, с мягким характером, всегда избегает конфликтов, сглаживает острые углы и плывет по течению жизни. Эмбер и Уэйд - полные противоположности, однако в бурном разнообразии города они начинают находить в себе общие черты.

Режиссер мультика – Питер Сон, для которого это уже второй полнометражный мультфильм в карьере