Второй транш МВФ может составить $700 млн, - Шевченко

Об этом он сказал на брифинге, передает LB.ua.

"Мы надеемся на миссию МВФ уже в сентябре. К вопросам, которые помогают прогрессу в отношениях с МВФ, относятся изменения в закон о Национальном банке, которые были поддержаны в первом чтении", - рассказал Шевченко.



Он назвал примерную сумму транша.

"По плану, второй транш должен составлять 500 млн специальных прав заимствования, это примерно $700 млн. Сумма может быть больше. Подробнее - после дискуссии с фондом", - добавил глава НБУ.