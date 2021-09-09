Второй транш МВФ может составить $700 млн, - Шевченко
Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что миссия Международного валютного фонда ожидается в сентябре
Об этом он сказал на брифинге, передает LB.ua.
"Мы надеемся на миссию МВФ уже в сентябре. К вопросам, которые помогают прогрессу в отношениях с МВФ, относятся изменения в закон о Национальном банке, которые были поддержаны в первом чтении", - рассказал Шевченко.
Он назвал примерную сумму транша.
"По плану, второй транш должен составлять 500 млн специальных прав заимствования, это примерно $700 млн. Сумма может быть больше. Подробнее - после дискуссии с фондом", - добавил глава НБУ.
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