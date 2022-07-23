Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Вторым шагом Украины будет разгром российской группировки на территории Херсонской и Запорожской областей. В конце года должно было быть освобождение Харьковской области к государственной границе. На начало следующего года нужно спланировать две наступательные операции по освобождению Донбасса и возвращению Крыма военным путем в состав Украины", - подытожил Кевлюк.

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