Второй шаг ВСУ – это разгром российской группировки на территории Херсонщины и Запорожья, - полковник запаса Кевлюк
Полковник запаса, эксперт центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что в конце этого года мы сможем завершить оборонную операцию на Донбассе, остановив РФ в попытках выйти на админграницы Луганщины и Донбасса
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Вторым шагом Украины будет разгром российской группировки на территории Херсонской и Запорожской областей. В конце года должно было быть освобождение Харьковской области к государственной границе. На начало следующего года нужно спланировать две наступательные операции по освобождению Донбасса и возвращению Крыма военным путем в состав Украины", - подытожил Кевлюк.
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