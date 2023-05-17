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Второй сезон сериала "Локи" от Marvel выйдет уже этой осенью

17 мая, 2023 среда
10:15
Культура

Marvel Studios сообщила, что второй сезон сериала "Локи" выйдет на стриминговой платформе Disney+ уже 6 октября этого года

Об этом говорится в twitter компании.

Сериал, который продолжит историю одного из антагонистов франшизы "Мстители", бога обмана Локи, будет иметь 6 эпизодов, которые будут выходить еженедельно.

Кроме того, Marvel Studios анонсировала выход спин-оффа сериала "Соколиный глаз" - он будет называться "Эхо" и выйдет 29 ноября 2023 года.

  • Американский телеканал НВО может снять сериал по "Гарри Поттеру" Джоан Роулинг. Каждый сезон будет соответствовать отдельной из семи книг.
Кино
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