Второй сезон сериала "Локи" от Marvel выйдет уже этой осенью
Marvel Studios сообщила, что второй сезон сериала "Локи" выйдет на стриминговой платформе Disney+ уже 6 октября этого года
Об этом говорится в twitter компании.
Сериал, который продолжит историю одного из антагонистов франшизы "Мстители", бога обмана Локи, будет иметь 6 эпизодов, которые будут выходить еженедельно.
Кроме того, Marvel Studios анонсировала выход спин-оффа сериала "Соколиный глаз" - он будет называться "Эхо" и выйдет 29 ноября 2023 года.
- Американский телеканал НВО может снять сериал по "Гарри Поттеру" Джоан Роулинг. Каждый сезон будет соответствовать отдельной из семи книг.
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