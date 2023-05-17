Второй сезон сериала "Локи" от Marvel выйдет уже этой осенью

Об этом говорится в twitter компании.

Сериал, который продолжит историю одного из антагонистов франшизы "Мстители", бога обмана Локи, будет иметь 6 эпизодов, которые будут выходить еженедельно.

Кроме того, Marvel Studios анонсировала выход спин-оффа сериала "Соколиный глаз" - он будет называться "Эхо" и выйдет 29 ноября 2023 года.