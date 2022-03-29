Второй самый крупный суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company приостанавливает инвестиции в РФ
Суверенный фонд богатства Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Investment Company приостанавливает инвестиции в Российскую Федерацию из-за войны России в Украине
Об этом сообщает Reuters.
Генеральный директор фонда Халдун Аль Мубарак заявил, что на фоне вторжения России в Украину, для компании решение об остановке инвестиций в РФ стало очевидным.
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"Происходящее в этом кризисе между Россией и Украиной является искажением с катастрофическими последствиями с точки зрения человеческой жизни и с точки зрения влияния, которое она имеет на экономике во всем мире", – рассказал он.
Mubadala Investment Company инвестировала 3 миллиарда долларов в Россию примерно в 50 компаний. В то же время гендиректор компании отметил, что сейчас в России инвестировано менее 1% портфеля фонда. В целом, активы фонда составляют 243 млрд долларов.
- Напомним, крупнейший производитель подшипников в мире и России, шведская компания SKF, заявила об остановке своего завода в РФ.
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