Второй самый крупный суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company приостанавливает инвестиции в РФ

Об этом сообщает Reuters.



Генеральный директор фонда Халдун Аль Мубарак заявил, что на фоне вторжения России в Украину, для компании решение об остановке инвестиций в РФ стало очевидным.

.

"Происходящее в этом кризисе между Россией и Украиной является искажением с катастрофическими последствиями с точки зрения человеческой жизни и с точки зрения влияния, которое она имеет на экономике во всем мире", – рассказал он.



Mubadala Investment Company инвестировала 3 миллиарда долларов в Россию примерно в 50 компаний. В то же время гендиректор компании отметил, что сейчас в России инвестировано менее 1% портфеля фонда. В целом, активы фонда составляют 243 млрд долларов.

Напомним, крупнейший производитель подшипников в мире и России, шведская компания SKF, заявила об остановке своего завода в РФ.