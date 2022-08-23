Второй саммит Крымской платформы – онлайн-трансляция

Событие транслирует телеканал "Еспресо".

Крымская платформа – это международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма, консультационно-координационный формат, созданный по инициативе президента Украины. Целью платформы является повышение эффективности международного реагирования на длительную оккупацию Крыма, ответы на рост угроз безопасности, усиление международного давления на кремль, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине. Группы поддержки Крымской платформы созданы в Парламентской ассамблее НАТО, сеймасе Литвы и сейме Латвии.

В прошлом году в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве приняло участие 46 международных делегаций. Он собрал представителей всех стран НАТО и ЕС. На саммите "Крымская платформа" была принята совместная декларация о подтверждении Украиной готовности политики непризнания попытки аннексии Крыма до момента его деоккупации.

В этом году участие во втором саммите "Крымской платформы" подтвердили более 60 иностранных участников (стран и организаций), в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, президент Польши Анджей Дуда , канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Фумио Кисида. Полный список гостей до последнего не разглашали по соображениям безопасности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb