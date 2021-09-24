Второй регулятор США рекомендовал делать третью прививку против коронавируса: каким группам населения
Центры США по контролю над заболеваниями (CDC) рекомендуют проведение прививки третьей дозой вакцины Pfizer для лиц старше 65 лет, людей с ослабленной иммунной системой, а также тех, кто имеет высокий риск заражения из-за своей деятельности
Об этом сообщает Голос Америки .
Решение включает положения о третьей прививки для лиц от 18 до 64 лет, задействованных в профессиях с высоким риском заражения. Эта категория может включать медиков, продавцов, учителей, работников социальных служб и тому подобное.
Окончательные рекомендации CDC соответствуют заключению экспертов Администрации США по контролю над продуктами питания и лекарствами (FDA).
Решение CDC дает разрешение для начала прививок дополнительной дозой в США.
- Управление по контролю за качеством продуктов и лекарств США (FDA) одобрило применение третьей дозы вакцины от Pfizer / BioNTech для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для некоторых американцев из группы высокого риска.
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