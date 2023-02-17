Второй раз за два дня: истребители США перехватили российские самолеты вблизи Аляски
16 февраля авиация США второй раз за два дня перехватила пролетавшие мимо Аляски истребители и бомбардировщики РФ, однако не вошли в воздушные пространства Штатов или Канады
Об этом пишут в CNN.
В четверг, 16 февраля, истребители США перехватили летевшие близ Аляски российские истребители и бомбардировщики: примечательно, что авиация РФ не входила в воздушное пространство США или Канады.
Два американских F-35 перехватили российские бомбардировщики ТУ-95 "Медведь", а также истребители СУ-30 и СУ-35. Самолеты приближались к зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски, когда их перехватили.
В командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили, что специалисты не видят угрозы или провокации от российской авиации:
"По-прежнему NORAD предусматривал эту российскую активность и в результате нашего планирования смог ее перехватить. Мы по-прежнему готовы применить ряд вариантов реагирования в защиту суверенитета Северной Америки и Арктики", - говорится в заявлении.
Днем ранее два F-16 NORAD перехватили российские ТУ-95 и СУ-35, уже вошедшие в пространство действия ПВО Аляски, оставаясь за пределами воздушного пространства США.
По данным военных, в обоих случаях россияне направили четыре самолета.
- Напомним, 14 февраля два нидерландских истребителя F-35 перехватили три российских военных самолета возле Польши со стороны Калининграда.
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