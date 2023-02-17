Об этом пишут в CNN.

В четверг, 16 февраля, истребители США перехватили летевшие близ Аляски российские истребители и бомбардировщики: примечательно, что авиация РФ не входила в воздушное пространство США или Канады.

Два американских F-35 перехватили российские бомбардировщики ТУ-95 "Медведь", а также истребители СУ-30 и СУ-35. Самолеты приближались к зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски, когда их перехватили.

В командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили, что специалисты не видят угрозы или провокации от российской авиации:

"По-прежнему NORAD предусматривал эту российскую активность и в результате нашего планирования смог ее перехватить. Мы по-прежнему готовы применить ряд вариантов реагирования в защиту суверенитета Северной Америки и Арктики", - говорится в заявлении.

Днем ранее два F-16 NORAD перехватили российские ТУ-95 и СУ-35, уже вошедшие в пространство действия ПВО Аляски, оставаясь за пределами воздушного пространства США.

По данным военных, в обоих случаях россияне направили четыре самолета.