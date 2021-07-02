Второй раз за 2 дня: оккупанты обстреляли жилой район Авдеевки

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



Во время обстрелов мины и снаряды попали в дома и разрушили несколько домохозяйств.



Пострадавших среди мирных жителей нет.



Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ о нарушении режима тишины.

Напомним, 1 июля российские войска обстреляли жилой сектор в прифронтовой Авдеевке.