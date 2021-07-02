Второй раз за 2 дня: оккупанты обстреляли жилой район Авдеевки
Российские войска во второй раз за 2 дня обстреляли жилой сектор Авдеевки
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Во время обстрелов мины и снаряды попали в дома и разрушили несколько домохозяйств.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ о нарушении режима тишины.
- Напомним, 1 июля российские войска обстреляли жилой сектор в прифронтовой Авдеевке.
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