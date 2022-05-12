Второй полуфинал "Евровидения": где и когда смотреть, список участников

Об этом пишет "Слово и дело".

Второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022 12 мая в 22.00 по Киеву будет транслировать "Общественное.Культура", "Общественное. Евровидение", а также Facebook Евровидение и YouTube Евровидение Украина. Также трансляцию будет вести радио "Луч" и телеканал UA: Культура.

За билет в финал, который состоится 14 мая, будут соревноваться 18 претендентов. Пройти в следующий тур смогут десять музыкальных команд.

А вот список участников второго полуфинала:

Согласно прогнозам букмекеров, фаворитом конкурса с вероятностью 53% может стать Украина. Украинская группа Kalush Orchestra выступит в финале 14 мая. На втором месте, по оценкам букмекеров – Великобритания (вероятность 11%), на третьем – Италия (10%).

Напомним, Kalush Orchestra прошел в финал Евровидения.

12 февраля 2022, во время прямого эфира на Общественном победительницей финального отбора для участия от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision-2022 определили Алину Паш. Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за ее посещения оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве.

15 февраля пограничники заявили, что не выдавали справку Алине Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом. А глава правления Общественного Николай Чернотицкий заявил , что обратится в правоохранительные органы относительно поддельных документов победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Алины Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.

Впоследствии Алина Паш принесла извинения за поддельную справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом и показала настоящий документ от Госпогранслужбы, после чего сняла свою кандидатуру как представителя Украины на "Евровидении-2022". Оргкомитет нацотбора поддержал это решение.

Общественное обратилось к Kalush Orchestra по поводу представления Украины на "Евровидении-2022", на что группа ответила согласием .

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