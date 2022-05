Второй полуфинал "Евровидения": где и когда смотреть, список участников

Об этом пишет "Слово и дело".

Второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022 12 мая в 22.00 по Киеву будет транслировать "Общественное.Культура", "Общественное. Евровидение", а также Facebook Евровидение и YouTube Евровидение Украина. Также трансляцию будет вести радио "Луч" и телеканал UA: Культура.

За билет в финал, который состоится 14 мая, будут соревноваться 18 претендентов. Пройти в следующий тур смогут десять музыкальных команд.

А вот список участников второго полуфинала:

Финляндия: The Rasmus — «Jezebel »

Израиль : Michael Ben David - IM

Сербия : Konstrakta — « In Corpore Sano »

Азербайджан : Nadir Rustamli - " Fade To Black "

Грузия : Circus Mircus — « Lock Me In »

Мальта : Emma Muscat - " I Am What I Am "

Сан Марино : Achille Lauro — « Stripper »

Австралия : Sheldon Riley - " Not The Same "

Кипр : Andromache - « Ela »

Ирландия : Brooke - That's Rich

Северная Македония : Andrea - « Circles »

Эстония : STEFAN — « Hope »

Румыния : WRS -- « Llámame »

Польша : Ochman — « River »

Черногория : Vladana — « Breathe »

Бельгия : Jérémie Makiese — « Miss You »

Швеция : Cornelia Jakobs — « Hold Me Closer »