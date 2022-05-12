Второй полуфинал "Евровидения": где и когда смотреть, список участников
Второй полуфинал Евровидения-2022 состоится 12 мая в 22:00 по Киеву, а финал – 14 мая
Об этом пишет "Слово и дело".
Второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022 12 мая в 22.00 по Киеву будет транслировать "Общественное.Культура", "Общественное. Евровидение", а также Facebook Евровидение и YouTube Евровидение Украина. Также трансляцию будет вести радио "Луч" и телеканал UA: Культура.
За билет в финал, который состоится 14 мая, будут соревноваться 18 претендентов. Пройти в следующий тур смогут десять музыкальных команд.
А вот список участников второго полуфинала:
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Финляндия: The Rasmus — «Jezebel »
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Израиль : Michael Ben David - IM
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Сербия : Konstrakta — « In Corpore Sano »
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Азербайджан : Nadir Rustamli - " Fade To Black "
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Грузия : Circus Mircus — « Lock Me In »
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Мальта : Emma Muscat - " I Am What I Am "
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Сан Марино : Achille Lauro — « Stripper »
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Австралия : Sheldon Riley - " Not The Same "
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Кипр : Andromache - « Ela »
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Ирландия : Brooke - That's Rich
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Северная Македония : Andrea - « Circles »
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Эстония : STEFAN — « Hope »
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Румыния : WRS -- « Llámame »
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Польша : Ochman — « River »
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Черногория : Vladana — « Breathe »
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Бельгия : Jérémie Makiese — « Miss You »
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Швеция : Cornelia Jakobs — « Hold Me Closer »
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Чехия : We Are Domi - " Lights Off"
Согласно прогнозам букмекеров, фаворитом конкурса с вероятностью 53% может стать Украина. Украинская группа Kalush Orchestra выступит в финале 14 мая. На втором месте, по оценкам букмекеров – Великобритания (вероятность 11%), на третьем – Италия (10%).
- Напомним, Kalush Orchestra прошел в финал Евровидения.
- 12 февраля 2022, во время прямого эфира на Общественном победительницей финального отбора для участия от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision-2022 определили Алину Паш. Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за ее посещения оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве.
- 15 февраля пограничники заявили, что не выдавали справку Алине Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом. А глава правления Общественного Николай Чернотицкий заявил , что обратится в правоохранительные органы относительно поддельных документов победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Алины Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.
- Впоследствии Алина Паш принесла извинения за поддельную справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом и показала настоящий документ от Госпогранслужбы, после чего сняла свою кандидатуру как представителя Украины на "Евровидении-2022". Оргкомитет нацотбора поддержал это решение.
- Общественное обратилось к Kalush Orchestra по поводу представления Украины на "Евровидении-2022", на что группа ответила согласием .
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