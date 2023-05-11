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Второй полуфинал Евровидения-2023: где и когда смотреть в Украине, кто будет выступать и как голосовать

11 мая, 2023 четверг
13:08
Культура

В четверг, 11 мая, в Ливерпуле состоится второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023"

О подробностях конкурса сообщает общественный вещатель Украины.

Во втором полуфинале за право соперничать в финале конкурса будут бороться представители 16 стран.

Кто будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2023

  • Дания: Reiley – "Breaking My Heart"

  • Армения: Brunette – "Future Lover"

  • Румыния: Theodor Andrei – "DGT (Off and On)"

  • Эстония: Alika - "Bridges"

  • Бельгия: Gustaph - "Because Of You"

  • Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

  • Исландия: Diljá - "Power"

  • Греция: Victor Vernicos - "What They Say"

  • Польша: Blanka - "Solo"

  • Словения: Joker Out - "Carpe Diem"

  • Грузия: Iru - "Echo"

  • Сан-Марино: Piqued Jacks - "Like An Animal"

  • Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

  • Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

  • Литва: Monika Linkytė - "Stay"

  • Австралия: Voyager - "Promise"

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Где смотреть второй полуфинал Евровидения-2023

Общественное вести прямую трансляцию второго полуфинала Евровидения-2023 на нескольких платформах.

Телевидение

Трансляция вживую второго полуфинала Евровидения-2023 начнется на телеканале Общественное Культура в 22:00. Комментировать шоу из комментаторской кабинки в Ливерпуле Тимур Мирошниченко, который уже 18 лет является украинским голосом Евровидения, а в этом году был ведущим Церемонии открытия Евровидения-2023.

Перед этим, с 21:30 на телеканале Общественное Культура стартует "ПередЕвроШоу". Ведущие Дмитрий Захарченко и Анна Заклецкая будут общаться с гостями студии о подготовке и ожидании песенного конкурса.

Диджитал-платформа

Песенный конкурс Евровидения-2023 можно будет смотреть на:

Кроме того, на ютуб-канале Евровидения Украина можно будет слушать и наблюдать за работой ведущего Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии в Ливерпуле.

Приложение "Дия"

Евровидение-2023 можно также смотреть в приложении "Дия". Пошаговая инструкция:

  • Открыть приложение "Дия", пройти авторизацию.

  • Щелкните в меню пункт "Услуги", который находится внизу экрана.

  • Среди вариантов услуг найти "Дия.TV", нажать.

  • Выбрать телеканал "Общественное Культура HD".

  • Смотреть прямую трансляцию "Евровидение 2023".

Как голосовать

Украинцы смогут голосовать за исполнителей, которые им больше всего понравились, во втором полуфинале и в финале песенного конкурса.

После завершения выступлений 16 участников в прямом эфире появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого вы хотите проголосовать.

Когда на Евровидении-2023 выступят представители Украины

Украину на Евровидении-2023 представляет группа TVORCHI с песней Heart Of Steel. Как победитель предыдущего года Украина будет выступать в финале конкурса Евровидение-2023. TVORCHI выйдут на сцену Евровидения 13 мая под 19-м номером.

Кроме того, в гранд-финале Евровидения 13 мая на сцене Ливерпуля между выступлениями участников появятся участники конкурса разных лет: Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка, группы GO-A и Kalush Orchestra.

  • Все новости о песенном конкурсе "Евровидение" читайте на Эспрессо по этой ссылке

Евровидение
Украина
Великобритания
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