Второй полуфинал Евровидения-2023: где и когда смотреть в Украине, кто будет выступать и как голосовать
В четверг, 11 мая, в Ливерпуле состоится второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023"
О подробностях конкурса сообщает общественный вещатель Украины.
Во втором полуфинале за право соперничать в финале конкурса будут бороться представители 16 стран.
Кто будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2023
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Дания: Reiley – "Breaking My Heart"
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Армения: Brunette – "Future Lover"
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Румыния: Theodor Andrei – "DGT (Off and On)"
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Эстония: Alika - "Bridges"
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Бельгия: Gustaph - "Because Of You"
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Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"
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Исландия: Diljá - "Power"
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Греция: Victor Vernicos - "What They Say"
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Польша: Blanka - "Solo"
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Словения: Joker Out - "Carpe Diem"
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Грузия: Iru - "Echo"
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Сан-Марино: Piqued Jacks - "Like An Animal"
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Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"
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Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"
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Литва: Monika Linkytė - "Stay"
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Австралия: Voyager - "Promise"
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Где смотреть второй полуфинал Евровидения-2023
Общественное вести прямую трансляцию второго полуфинала Евровидения-2023 на нескольких платформах.
Телевидение
Трансляция вживую второго полуфинала Евровидения-2023 начнется на телеканале Общественное Культура в 22:00. Комментировать шоу из комментаторской кабинки в Ливерпуле Тимур Мирошниченко, который уже 18 лет является украинским голосом Евровидения, а в этом году был ведущим Церемонии открытия Евровидения-2023.
Перед этим, с 21:30 на телеканале Общественное Культура стартует "ПередЕвроШоу". Ведущие Дмитрий Захарченко и Анна Заклецкая будут общаться с гостями студии о подготовке и ожидании песенного конкурса.
Диджитал-платформа
Песенный конкурс Евровидения-2023 можно будет смотреть на:
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сайте Общественное Культура ;
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сайте Общественное Евровидение .
Кроме того, на ютуб-канале Евровидения Украина можно будет слушать и наблюдать за работой ведущего Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии в Ливерпуле.
Приложение "Дия"
Евровидение-2023 можно также смотреть в приложении "Дия". Пошаговая инструкция:
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Открыть приложение "Дия", пройти авторизацию.
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Щелкните в меню пункт "Услуги", который находится внизу экрана.
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Среди вариантов услуг найти "Дия.TV", нажать.
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Выбрать телеканал "Общественное Культура HD".
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Смотреть прямую трансляцию "Евровидение 2023".
Как голосовать
Украинцы смогут голосовать за исполнителей, которые им больше всего понравились, во втором полуфинале и в финале песенного конкурса.
После завершения выступлений 16 участников в прямом эфире появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого вы хотите проголосовать.
Когда на Евровидении-2023 выступят представители Украины
Украину на Евровидении-2023 представляет группа TVORCHI с песней Heart Of Steel. Как победитель предыдущего года Украина будет выступать в финале конкурса Евровидение-2023. TVORCHI выйдут на сцену Евровидения 13 мая под 19-м номером.
Кроме того, в гранд-финале Евровидения 13 мая на сцене Ливерпуля между выступлениями участников появятся участники конкурса разных лет: Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка, группы GO-A и Kalush Orchestra.
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