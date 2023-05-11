О подробностях конкурса сообщает общественный вещатель Украины.

Во втором полуфинале за право соперничать в финале конкурса будут бороться представители 16 стран.

Кто будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2023

Дания: Reiley – "Breaking My Heart"

Армения: Brunette – "Future Lover"

Румыния: Theodor Andrei – "DGT (Off and On)"

Эстония: Alika - "Bridges"

Бельгия: Gustaph - "Because Of You"

Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Исландия: Diljá - "Power"

Греция: Victor Vernicos - "What They Say"

Польша: Blanka - "Solo"

Словения: Joker Out - "Carpe Diem"

Грузия: Iru - "Echo"

Сан-Марино: Piqued Jacks - "Like An Animal"

Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

Литва: Monika Linkytė - "Stay"

Австралия: Voyager - "Promise"

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Где смотреть второй полуфинал Евровидения-2023

Общественное вести прямую трансляцию второго полуфинала Евровидения-2023 на нескольких платформах.

Телевидение

Трансляция вживую второго полуфинала Евровидения-2023 начнется на телеканале Общественное Культура в 22:00. Комментировать шоу из комментаторской кабинки в Ливерпуле Тимур Мирошниченко, который уже 18 лет является украинским голосом Евровидения, а в этом году был ведущим Церемонии открытия Евровидения-2023.

Перед этим, с 21:30 на телеканале Общественное Культура стартует "ПередЕвроШоу". Ведущие Дмитрий Захарченко и Анна Заклецкая будут общаться с гостями студии о подготовке и ожидании песенного конкурса.

Диджитал-платформа

Песенный конкурс Евровидения-2023 можно будет смотреть на:

Кроме того, на ютуб-канале Евровидения Украина можно будет слушать и наблюдать за работой ведущего Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии в Ливерпуле.

Приложение "Дия"

Евровидение-2023 можно также смотреть в приложении "Дия". Пошаговая инструкция:

Открыть приложение "Дия", пройти авторизацию.

Щелкните в меню пункт "Услуги", который находится внизу экрана.

Среди вариантов услуг найти "Дия.TV", нажать.

Выбрать телеканал "Общественное Культура HD".

Смотреть прямую трансляцию "Евровидение 2023".

Как голосовать

Украинцы смогут голосовать за исполнителей, которые им больше всего понравились, во втором полуфинале и в финале песенного конкурса.

После завершения выступлений 16 участников в прямом эфире появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого вы хотите проголосовать.

Когда на Евровидении-2023 выступят представители Украины

Украину на Евровидении-2023 представляет группа TVORCHI с песней Heart Of Steel. Как победитель предыдущего года Украина будет выступать в финале конкурса Евровидение-2023. TVORCHI выйдут на сцену Евровидения 13 мая под 19-м номером.

Кроме того, в гранд-финале Евровидения 13 мая на сцене Ливерпуля между выступлениями участников появятся участники конкурса разных лет: Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка, группы GO-A и Kalush Orchestra.