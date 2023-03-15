Об этом информирует глава парламента Руслан Стефанчук.

"Второй парламентский саммит Международной Крымской платформы планируем проводить осенью в Праге. Я благодарю Чешскую Республику за готовность принять и присоединиться к организации важного мероприятия. Убежден, что оно приблизит нас к общей цели - деоккупации Крыма и всех временно оккупированных территорий", - пишет председатель Верховной Рады.

Стефанчук рассказал, что говорил с главой палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаревой Адамовой. В ходе обсуждения поднимались вопросы усиления оборонной способности нашего государства, евроинтеграции и евроатлантический курс Украины.

"Указал, что Украина стремится как можно скорее начать предвступительные переговоры с ЕС. Поблагодарил также за твердую поддержку Чехией движения Украины к членству в НАТО", - добавил Стефанчук.

Справка. Крымская платформа – это международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма, консультационно-координационный формат, созданный по инициативе президента Украины. Целью платформы является повышение эффективности международного реагирования на длительную оккупацию Крыма, ответы на рост угроз безопасности, усиление международного давления на кремль, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине. Группы поддержки Крымской платформы созданы в Парламентской ассамблее НАТО, сеймасе Литвы и сейме Латвии.