Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная политика Второй парламентский саммит Международной Крымской платформы планируют провести осенью в Чехии

Второй парламентский саммит Международной Крымской платформы планируют провести осенью в Чехии

15 мартa, 2023 среда
15:32
политика

Этой осенью в столице Чехии Праге планируют провести Второй парламентский саммит Крымской платформы

Об этом информирует глава парламента Руслан Стефанчук.

"Второй парламентский саммит Международной Крымской платформы планируем проводить осенью в Праге. Я благодарю Чешскую Республику за готовность принять и присоединиться к организации важного мероприятия. Убежден, что оно приблизит нас к общей цели - деоккупации Крыма и всех временно оккупированных территорий", - пишет председатель Верховной Рады. 

Стефанчук рассказал, что говорил с главой палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаревой Адамовой. В ходе обсуждения поднимались вопросы усиления оборонной способности нашего государства, евроинтеграции и евроатлантический курс Украины.

"Указал, что Украина стремится как можно скорее начать предвступительные переговоры с ЕС. Поблагодарил также за твердую поддержку Чехией движения Украины к членству в НАТО", - добавил Стефанчук.

Справка. Крымская платформа – это международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма, консультационно-координационный формат, созданный по инициативе президента Украины. Целью платформы является повышение эффективности международного реагирования на длительную оккупацию Крыма, ответы на рост угроз безопасности, усиление международного давления на кремль, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине. Группы поддержки Крымской платформы созданы в Парламентской ассамблее НАТО, сеймасе Литвы и сейме Латвии.

  • В 2021 году в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве приняло участие 46 международных делегаций. Он собрал представителей всех стран НАТО и ЕС. На саммите "Крымская платформа" была принята совместная декларация о подтверждении Украиной готовности политики непризнания попытки аннексии Крыма до момента его деоккупации.
  • В 2022 году участие во втором саммите "Крымской платформы" подтвердили около 60 иностранных участников (стран и организаций), в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, президент Польши Анджей Дуда, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер -министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Фумио Кисида. Полный список гостей до последнего не разглашали по соображениям безопасности.
  • 25 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам первого парламентского саммита Крымской платформы заявил, что мир должен сделать формат Крымской платформы стартом для других платформ, которые будут способствовать деоккупации территорий, когда-то порабощенных РФ, - от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий.
Мир
Чехия
Крым
Читайте также:
ЗСУ, БТРи
14 мартa, 2023 вторник
Первые фазы контрнаступательной операции ВСУ можно ожидать в ближайшие дни, - военный эксперт Самусь
14 мартa, 2023 вторник
Ситуация на Донецком направлении похожа на оперативный тупик, - офицер ВСУ Прозапас
14 мартa, 2023 вторник
Визит Си Цзиньпина к Путину - это сигнал для США, что "Россия не проигрывает", - дипломат Осипенко
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.14
    Покупка 38.14
    Продажа 38.9
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
15 мартa
16:20
Лучший способ борьбы с теневым сигаретным бизнесом – это когда каждый покупатель превращается в проверяющего, – эксперт Олег Гетьман
16:12
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:10
фдму
Фонд госимущества планирует сменить руководителей 65 государственных предприятий
16:08
В Белгородской области от обстрелов пострадали несколько населенных пунктов. Местные власти обвинили ВСУ
16:01
OPINION
Александр Погребиский
Практически диктатура. Как в проект закона 4210 проталкивают сомнительные нормы
15:54
Папа Римский призвал Украину "уважать религиозные объекты", комментируя ситуацию с УПЦ МП в Киево-Печерской лавре
15:45
Стартовала 10-я встреча в формате "Рамштайн". В повестке дня – координация долгосрочной поддержки Украины
15:29
На Киевщине неопознанными остаются 199 тел гражданских
15:15
Эксклюзив
В районе Бахмута произошла коррекция наших сил, - экс-глава Донецкой ВГА Жебривский
15:15
Россия применила боеприпасы с белым фосфором для атак вблизи Часового Яра, - AFP
15:08
На Херсонщине во время посевных работ в поле сдетонировал кассетный боеприпас: пострадал человек
15:03
Матеуш Моравецкий
Польша заявила о готовности нарастить добычу газа в западных областях Украины
14:47
Руководитель Rheinmetall рассказал детали о строительстве танкового завода в Украине
14:43
В Турции сделали заявление о возможном пропуске кораблей США, которые заберут сбитый над Черным морем БПЛА
14:29
Корректирующая огня, которая "наводила" ракеты РФ на пункты выдачи резинопомощи в Харькове, проведет 15 лет за решеткой
14:29
Россия заявила, что нашла на нефтепроводе "Дружба" взрывчатку, сброшенную с дронов
14:08
OPINION
Играя в жертву
13:56
Александр Петраков
Петраков уговорил форварда "Баварии" выступать за сборную Армении
13:56
"Долг Януковича" в $3 млрд: Верховный Суд Британии принял решение в пользу Украины
13:49
Полиция Вены усиливает патрулирование: возможны террористические атаки исламистов на церкви
13:46
Эксклюзив
Хаос и неорганизованность в российской армии добавляют надежды на успешное контрнаступление ВСУ, - военный эксперт Киричевский
13:24
Олег Верняев
Суд изменил приговор по дисквалификации олимпийского чемпиона по Украине
13:24
Украина "зерновым коридором" отправила для экспорта 24,4 миллиона тонн агропродукции
13:07
Свет
В некоторых областях могут отключить электроэнергию при увеличении потребления, - Укрэнерго
13:02
В Крыму произошел пожар, вероятно, горит бывший железорудный комбинат, - СМИ
12:59
В Белом доме заявили, что инцидент с беспилотником не помешает США совершать полеты над Черным морем
12:56
Украинские воины на Бахмутском направлении приземлили российский самолет
12:51
Британские и немецкие истребители перехватили российский самолет вблизи Эстонии, - BBC
12:43
Несколько стран готовы предоставить Украине истребители МиГ-29, – представитель правительства Польши
12:43
Украинский экс-чемпион выступит в андеркарде боя самого богатого боксера мира
12:29
Задержан экс-сотрудник СБУ, который призвал коллег дезертировать
12:27
СМИ показали, как российский Су-27 атаковал беспилотник США
12:22
Молдова
До 2030 года РФ планировала установить политический контроль над Молдовой, - расследование
12:20
Пентагон
В Пентагоне спрогнозировали тяжелые бои в Украине весной и летом
12:12
NASA разрабатывает "космический буксир" для уничтожения МКС
12:05
Инцидент со сбитым Россией беспилотником США сигнализирует о готовности Путина к расширению конфликта, – Данилов
12:04
Свитолина
Свитолина объяснила, почему она против бойкота соревнований с участием россиян и белорусов
12:02
Эксклюзив
Снижение цен на основные продукты для ВСУ позволило сэкономить более 6 млрд грн, - журналист Николов
12:01
OPINION
"Сбитые летчики" воюют с беспилотниками
11:58
СБУ задержала агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV