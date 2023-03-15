Второй парламентский саммит Международной Крымской платформы планируют провести осенью в Чехии
Этой осенью в столице Чехии Праге планируют провести Второй парламентский саммит Крымской платформы
Об этом информирует глава парламента Руслан Стефанчук.
"Второй парламентский саммит Международной Крымской платформы планируем проводить осенью в Праге. Я благодарю Чешскую Республику за готовность принять и присоединиться к организации важного мероприятия. Убежден, что оно приблизит нас к общей цели - деоккупации Крыма и всех временно оккупированных территорий", - пишет председатель Верховной Рады.
Стефанчук рассказал, что говорил с главой палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаревой Адамовой. В ходе обсуждения поднимались вопросы усиления оборонной способности нашего государства, евроинтеграции и евроатлантический курс Украины.
"Указал, что Украина стремится как можно скорее начать предвступительные переговоры с ЕС. Поблагодарил также за твердую поддержку Чехией движения Украины к членству в НАТО", - добавил Стефанчук.
Справка. Крымская платформа – это международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма, консультационно-координационный формат, созданный по инициативе президента Украины. Целью платформы является повышение эффективности международного реагирования на длительную оккупацию Крыма, ответы на рост угроз безопасности, усиление международного давления на кремль, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине. Группы поддержки Крымской платформы созданы в Парламентской ассамблее НАТО, сеймасе Литвы и сейме Латвии.
- В 2021 году в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве приняло участие 46 международных делегаций. Он собрал представителей всех стран НАТО и ЕС. На саммите "Крымская платформа" была принята совместная декларация о подтверждении Украиной готовности политики непризнания попытки аннексии Крыма до момента его деоккупации.
- В 2022 году участие во втором саммите "Крымской платформы" подтвердили около 60 иностранных участников (стран и организаций), в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, президент Польши Анджей Дуда, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер -министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Фумио Кисида. Полный список гостей до последнего не разглашали по соображениям безопасности.
- 25 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам первого парламентского саммита Крымской платформы заявил, что мир должен сделать формат Крымской платформы стартом для других платформ, которые будут способствовать деоккупации территорий, когда-то порабощенных РФ, - от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий.
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