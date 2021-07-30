Второй объект "Большой приватизации": Фонд госимущества подготовил к аукциону завод "Большевик"
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подготовил к приватизации завод "Большевик" в Киеве со стартовой ценой почти 1,4 млрд грн
Об этом глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко сообщил в Facebook.
По словам Сенниченко, вторым объектом "Большой приватизации" станет завод "Большевик" в Киеве. Его стартовая цена, которую аукционная комиссия направит в правительство вместе с приватизационными условиями, составляет 1,39 млрд грн.
Сейчас, отметил он, производство на заводе уничтожено, а 80% имущества и основных средств находят в аварийном состоянии. С 20 цехов предприятия пока используется только три.
Глава ФГИУ добавил, что предприятие накопило более 500 млн грн долгов, в том числе по заработной плате.
"Вместе с тем, приватизация позволит не только сохранить рабочие места работникам, но и модернизировать производство на базе завода в городе Жашков", - отметил Сенниченко.
По его словам, приватизационные условия предусматривают погашение кредиторской задолженности и долгов по выплате зарплаты работникам и перед бюджетом. Также требуется направление инвестиций в ремонт и модернизацию промышленной площадки в городе Жашков в сумме более 57 млн грн.
Сенниченко также отметил, что приватизационный аукцион планируется на октябрь этого года.
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