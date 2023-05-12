Второй крупнейший в мире производитель алкоголя уходит с российского рынка
Производитель алкоголя Pernod Ricard заявил, что прекращает все операции в России
Об этом сообщает MarketWatch.
Французский производитель напитков заявляет, что полностью прекратит свою работу в России в ближайшие месяцы. В конце апреля компания приостановила экспорт своих международных брендов в РФ.
"Мы оцениваем, как адаптировать нашу местную организацию в свете этих решений, полностью соблюдая все местные правовые нормы", - говорится в заявлении компании.
Pernod Ricard является вторым крупнейшим в мире производителем алкоголя.
- Дефицит бюджета России за первые четыре месяца этого года составил 3,4 трлн рублей – на весь год дефицит был запланирован на уровне чуть менее 3 трлн рублей.
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