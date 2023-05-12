Второй крупнейший в мире производитель алкоголя уходит с российского рынка

Об этом сообщает MarketWatch.

Французский производитель напитков заявляет, что полностью прекратит свою работу в России в ближайшие месяцы. В конце апреля компания приостановила экспорт своих международных брендов в РФ.

"Мы оцениваем, как адаптировать нашу местную организацию в свете этих решений, полностью соблюдая все местные правовые нормы", - говорится в заявлении компании.

Pernod Ricard является вторым крупнейшим в мире производителем алкоголя.