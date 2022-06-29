Второй круг Уимблдона: Цуренко победила Калинину в украинском дерби
Во втором круге Уимблдона Леся Цуренко оказалась сильнее первой ракетки Украины Ангелины Калининой
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Цуренко и Калинина не выполнили никаких подач навылет. Каждая допустила по 4 двойные ошибки. Поединок второго кола Калинина – Цуренко закончился со счетом 6:3, 4:6, 3:6.
Это была первая очная встреча украинок. В следующем круге Леся сыграет с Юле Немайер из Германии.
Теннисистка повторила свое лучшее достижение в истории Уимблдона – третий круг в 2017 году.
The Championships, Уимблдон
Второй круг
29 июня
Леся Цуренко (Украина) – Ангелина Калинина (Украина) 3:6 | 6:4 | 6:3
- 20 апреля стало известно, что российские и белорусские теннисисты не смогут выступить на "Уимблдоне" -2022 из-за военного вторжения РФ в Украину.
- Впервые с 2008 года во второй круг Уимблдона вышли сразу три украинки.
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