Второй круг Уимблдона: Цуренко победила Калинину в украинском дерби

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Цуренко и Калинина не выполнили никаких подач навылет. Каждая допустила по 4 двойные ошибки. Поединок второго кола Калинина – Цуренко закончился со счетом 6:3, 4:6, 3:6.

Это была первая очная встреча украинок. В следующем круге Леся сыграет с Юле Немайер из Германии.

Теннисистка повторила свое лучшее достижение в истории Уимблдона – третий круг в 2017 году.

The Championships, Уимблдон

Второй круг

29 июня

Леся Цуренко (Украина) – Ангелина Калинина (Украина) 3:6 | 6:4 | 6:3

20 апреля стало известно, что российские и белорусские теннисисты не смогут выступить на "Уимблдоне" -2022 из-за военного вторжения РФ в Украину.

Впервые с 2008 года во второй круг Уимблдона вышли сразу три украинки.

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