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Второй год подряд: в Южной Европе ожидается самое жаркое лето

18 мая, 2023 четверг
01:54
Мир

Южная Европа готовится к лету жестокой засухи: некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худшие урожаи за последние десятилетия

Об этом сообщает Reuters.

Ученые предупреждают, что с ростом температуры летом Европу ждет еще одно засушливое лето. В прошлом году, после самого жаркого сезона за всю историю наблюдений, исследователи Европейского Союза назвали ситуацию в регионе самой плохой за последние 500 лет.

"Ситуация с засухой ухудшится этим летом", - заявил профессор географического анализа в Университете Аликанте Хорхе Олсина

Почвы в Испании и на юге Франции стали абсолютно сухими, поскольку многолетняя засуха истощила запасы подземных вод. В частности, низкий уровень воды в реках и водохранилищах нынешним летом также ставит под угрозу производство гидроэнергии.

Пока мало шансов на то, что дожди решат проблему засухи.

"В это время года единственное, на что мы можем рассчитывать, – это на локальные штормы, которые не разрешат проблему дефицита осадков", – сказал Олсина.

Обращаясь за экстренной помощью в ЕС, министр сельского хозяйства Испании Луис Планас предупредил, что "ситуация, вызванная этой засухой, имеет такие масштабы, что ее последствия не могут быть преодолены только за счет национальных бюджетов".

  • Напомним, еще в середине апреля после сухой и теплой зимы синоптики прогнозировали , что Южной Европе второй год подряд грозит засуха.
Европа
Чрезвычайное положение
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