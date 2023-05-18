Второй год подряд: в Южной Европе ожидается самое жаркое лето
Южная Европа готовится к лету жестокой засухи: некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худшие урожаи за последние десятилетия
Об этом сообщает Reuters.
Ученые предупреждают, что с ростом температуры летом Европу ждет еще одно засушливое лето. В прошлом году, после самого жаркого сезона за всю историю наблюдений, исследователи Европейского Союза назвали ситуацию в регионе самой плохой за последние 500 лет.
"Ситуация с засухой ухудшится этим летом", - заявил профессор географического анализа в Университете Аликанте Хорхе Олсина
Почвы в Испании и на юге Франции стали абсолютно сухими, поскольку многолетняя засуха истощила запасы подземных вод. В частности, низкий уровень воды в реках и водохранилищах нынешним летом также ставит под угрозу производство гидроэнергии.
Пока мало шансов на то, что дожди решат проблему засухи.
"В это время года единственное, на что мы можем рассчитывать, – это на локальные штормы, которые не разрешат проблему дефицита осадков", – сказал Олсина.
Обращаясь за экстренной помощью в ЕС, министр сельского хозяйства Испании Луис Планас предупредил, что "ситуация, вызванная этой засухой, имеет такие масштабы, что ее последствия не могут быть преодолены только за счет национальных бюджетов".
- Напомним, еще в середине апреля после сухой и теплой зимы синоптики прогнозировали , что Южной Европе второй год подряд грозит засуха.
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