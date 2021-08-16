Второй эвакуационный борт Украины ожидает взлет в Кабуле, - Кулеба
Украина имеет в Кабуле второй самолет, которым планирует эвакуировать граждан из страны. В то же время не известно, удастся ли отправить еще один борт в страну для эвакуации из-за ситуации с безопасностью
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии "ЕН".
В аэропорту Кабула Украина имеет еще один эвакуационный самолет. Впрочем, как отметил министр, в настоящее время эвакуация невозможна. В то же время в МИД не знают, удастся ли направить в Кабул еще один эвакуационный борт.
"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится и не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет улететь, но сможет ли туда прибыть новый украинский самолет - это пока вопрос без ответа и ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", - пояснил Дмитрий Кулеба.
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Он уточнил, что украинцы, которые попросили об эвакуации, еще не находятся на борту этого самолета, и таких около 50 человек. Позже в МИД уточнили, что пока в эвакуации нуждаются около 90 человек.
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Министр заверил, что Украина готова брать на свободные места граждан других государств, в том числе граждан Афганистана.
По его словам, одна из проблем этого рейса в том, что аэропорт заполнен людьми, которые готовы штурмовать самолеты, надеясь убежать из страны.
- Напомним, вечером 15 августа сообщалось об обстрелах аэродрома
- Украине удалось эвакуировать из аэропорта 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана
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