Второй эвакуационный борт Украины ожидает взлет в Кабуле, - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии "ЕН".

В аэропорту Кабула Украина имеет еще один эвакуационный самолет. Впрочем, как отметил министр, в настоящее время эвакуация невозможна. В то же время в МИД не знают, удастся ли направить в Кабул еще один эвакуационный борт.

"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится и не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет улететь, но сможет ли туда прибыть новый украинский самолет - это пока вопрос без ответа и ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", - пояснил Дмитрий Кулеба.



Читайте также: Командование США в Кабуле просит талибов не вмешиваться в эвакуацию

Он уточнил, что украинцы, которые попросили об эвакуации, еще не находятся на борту этого самолета, и таких около 50 человек. Позже в МИД уточнили, что пока в эвакуации нуждаются около 90 человек.



Читайте также: Аэропорт Кабула закрыли на вылет и посадку из-за теракта

Министр заверил, что Украина готова брать на свободные места граждан других государств, в том числе граждан Афганистана.

По его словам, одна из проблем этого рейса в том, что аэропорт заполнен людьми, которые готовы штурмовать самолеты, надеясь убежать из страны.

Напомним, вечером 15 августа сообщалось об обстрелах аэродрома

Украине удалось эвакуировать из аэропорта 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана