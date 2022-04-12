Второй этап войны неизбежен, он будет более масштабным и жестоким, и Украина готовится к этому, - НАТО

Об этом сообщает Digi24.

"Нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, уже очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличающийся по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на Востоке, на Донбассе, так и на Юге, в сторону Крыма и Мариуполя. Следовательно, по нашим оценкам, мы вступаем на второй сложнейший этап этой войны, которая, похоже, затягивается", - сказал Джоане.

По его словам, поэтому союзники решили поставлять Украине адаптированные к новой ситуации типы вооружения и осудил массовые убийства мирных жителей оккупантами, назвав это военными преступлениями РФ.

Отвечая на вопрос, ожидает ли Альянс, что армия Путина продолжит умышленное убийство мирных жителей, он ответил:

"Мы надеемся, что этого не будет в дальнейшем, потому что то, что они делают, уже чрезвычайно варварское и дикое, но повторяю: мы ожидаем скорого возобновления боевых действий на значительно более широком фронте. Военная составляющая будет гораздо ближе к классической войне, а не к тому, что мы видели в первые шесть недель войны, и, к сожалению, у нас будут жертвы среди гражданского населения", - добавил Джоане.

Напомним, украинская разведка предупреждает, что российские спецслужбы планируют теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.

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