Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Офис Президента Украины, передает Еспресо.TV .

Ранее внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявлял, что продолжаются консультации по дате и месту второго раунда переговоров между украинской и российской делегациями.

Напомним, первый раунд переговоров состоялся 28 февраля на украино-белорусской границе в районе реки Припять. Ключевым вопросом переговоров было немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины. Принявший участие во встрече советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинская и российская делегации во время переговоров обсудили ряд приоритетных тем и теперь едут в свои столицы, чтобы провести консультации по дальнейшим решениям. Кроме того, по его словам, стороны обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время.

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