Второй день подряд: девять регионов Украины имеют показатели "оранжевой" зоны карантина

Об этом свидетельствуют данные МЗ.

Сейчас все области Украины в "желтой" зоне адаптивного карантина.

В свою очередь показатели "оранжевой" зоны имеют такие области:

Днепропетровская;

Донецкая;

Киевская;

Луганская;

Николаевская;

Харьковская;

Херсонская;

Черкасская.

Также подобная динамика наблюдается в Киеве.

В Минздраве сообщают, что в этих регионах превышены показатели уровня заболеваемости коронавирусом. Наихудшая ситуация сейчас в Луганской (411), Харьковской (262) и Херсонской (218) областях.

При этом норма уровня заболеваемости COVID-19 должна составлять менее 75 на 100 тыс. населения.

Также в некоторых регионах плохие показатели динамики госпитализаций больных коронавирусом. Ситуация наиболее нестабильная в Черкасской области (147,1%).

Отмечается, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%.

Напомним, 23 сентября в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 849, медработников - 137).

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