Второй день подряд: девять регионов Украины имеют показатели "оранжевой" зоны карантина
По состоянию на 24 сентября Киев и еще восемь регионов второй день подряд имеют показатели "оранжевой" зоны карантина
Об этом свидетельствуют данные МЗ.
Сейчас все области Украины в "желтой" зоне адаптивного карантина.
В свою очередь показатели "оранжевой" зоны имеют такие области:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Киевская;
- Луганская;
- Николаевская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черкасская.
Также подобная динамика наблюдается в Киеве.
В Минздраве сообщают, что в этих регионах превышены показатели уровня заболеваемости коронавирусом. Наихудшая ситуация сейчас в Луганской (411), Харьковской (262) и Херсонской (218) областях.
При этом норма уровня заболеваемости COVID-19 должна составлять менее 75 на 100 тыс. населения.
Также в некоторых регионах плохие показатели динамики госпитализаций больных коронавирусом. Ситуация наиболее нестабильная в Черкасской области (147,1%).
Отмечается, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%.
- Напомним, 23 сентября в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 849, медработников - 137).
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