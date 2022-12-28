Второй "Аватар" собрал уже более $1 млрд в мировом прокате
"Аватар: путь воды" режиссера Джеймса Кэмерона собрал в мировом прокате уже более $1 млрд
Об этом пишет Rotten Tomatoes.
Deadline сообщает, что "Аватар 2" стал третьим кассовым фильмом 2022 года и четвертым по популярности фильмом эпохи пандемии.
"Аватар: Путь воды" – американский научно-фантастический 3D-фильм режиссера Джеймса Кэмерона. В украинский прокат фильм вышел 15 декабря 2022 года.
- "Венздей" стал третьим сериалом в истории Netflix, набравшим более 1 млрд просмотров в месяц.
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