Второй "Аватар" собрал уже более $1 млрд в мировом прокате

Об этом пишет Rotten Tomatoes.

Deadline сообщает, что "Аватар 2" стал третьим кассовым фильмом 2022 года и четвертым по популярности фильмом эпохи пандемии.

"Аватар: Путь воды" – американский научно-фантастический 3D-фильм режиссера Джеймса Кэмерона. В украинский прокат фильм вышел 15 декабря 2022 года.

"Венздей" стал третьим сериалом в истории Netflix, набравшим более 1 млрд просмотров в месяц.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb