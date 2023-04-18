Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

22-летний уроженец Ивано-Франковской области является одним из участников группы, которая устраивала вечеринки в Киеве, где совершали сексуальное насилие над девушками, снимали непристойности на видео и распространяли его в сети.

После решения апелляционного суда подозреваемого доставили в СИЗО. Досудебное расследование продолжается.