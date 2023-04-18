Второго организатора пьяных вечеринок в Киеве взяли под стражу и назначили 600 тыс. грн залога
Во вторник, 18 апреля, Киевский апелляционный суд увеличил залог и взял под стражу еще одного из организаторов "пьяных вечеринок" в столице
Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.
22-летний уроженец Ивано-Франковской области является одним из участников группы, которая устраивала вечеринки в Киеве, где совершали сексуальное насилие над девушками, снимали непристойности на видео и распространяли его в сети.
После решения апелляционного суда подозреваемого доставили в СИЗО. Досудебное расследование продолжается.
- 1 февраля полиция в Киеве задержала двух организаторов пьяных вечеринок, на которых могли насиловать и унижать девушек. К молодым людям пришли с обысками. Тогда блогеров, которые издевались над девушками и снимали это на видео, взяли под стражу до 1 апреля без права на залог. Позже правоохранители объявили о подозрении третьему организатору пьяных вечеринок в Киеве.
- 29 марта двух фигурантов дела – Ярослава Домбровского и Олега Захарова – освободили из-под стражи после внесения залога в размере более 400 тысяч гривен. Еще один фигурант, Андрей Ярина, остался под стражей без права на залог. Он получил подозрение и в сексуальном насилии, и в распространении порнографического контента.
- Киевский апелляционный суд 17 апреля принял новое решение в отношении одного из организаторов "пьяных вечеринок": его взяли под стражу в зале суда и увеличили залог до 536,8 тыс. грн
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