Об этом он рассказал на пресс-конференции командиров полка "Азов" в эфире Эспрессо.



"По моему мнению, обмен Медведчука – это был политический обмен. Второго Медведчука у нас пока нет, но есть довольно интересная идея, о которой я позже расскажу. Эта идея состоит в том, чтобы набрать обменный фонд для освобождения наших пленных. Я считаю, идея действенна, и мы надеемся, что нас представители власти выслушают по этому поводу", - подчеркнул начальник штаба полка "Азов".

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