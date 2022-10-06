Второго Медведчука у нас нет, но есть идея набрать обменный фонд для освобождения наших пленных, - начальник штаба полка "Азов"
Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штаба полка "Азов", считает, что эта идея действенна, и надеется на внимание к ней представителей власти
Об этом он рассказал на пресс-конференции командиров полка "Азов" в эфире Эспрессо.
"По моему мнению, обмен Медведчука – это был политический обмен. Второго Медведчука у нас пока нет, но есть довольно интересная идея, о которой я позже расскажу. Эта идея состоит в том, чтобы набрать обменный фонд для освобождения наших пленных. Я считаю, идея действенна, и мы надеемся, что нас представители власти выслушают по этому поводу", - подчеркнул начальник штаба полка "Азов".
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