Второго фронта со стороны Приднестровья не будет - ситуация в области контролируемая, - представитель Одесской ОВА
Ситуация в Одесской области контролируется украинскими силами обороны: угрозы наступления со стороны Приднестровья пока нет
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в телеграмм.
По словам Братчука, украинские силы обороны готовы ответить врагу, если он будет наступать со стороны Приднестровья.
"Никаких активных действий для начала каких-либо провокаций не наблюдается. Однако в случае чего будет четкий украинский ответ", - подчеркнул спикер ОВА.
Также, по его словам, силы обороны Украины проводят мероприятия боевой подготовки, поэтому жители области могут слышать звуки.
Спикер призывает не игронировать сигналы воздушной тревоги и в случае необходимости отправляться в укрытие, поскольку с Черного моря остается угроза обстрела крылатыми ракетами типа "Калибр".
"Наши силы обороны проводят мероприятия боевой подготовки день и ночь. Поэтому не пугайтесь, если вы слышите определенные звуки, но сигналы воздушной тревоги не игнорируйте. Наши готовы отражать любое нападение рашистов", - сказал Братчук.
- Ранее Братчук отмечал, что россияне продолжают использовать Черное море для ударов по Украине, ведь подойти поближе они не могут.
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