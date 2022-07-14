Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в телеграмм.

По словам Братчука, украинские силы обороны готовы ответить врагу, если он будет наступать со стороны Приднестровья.

"Никаких активных действий для начала каких-либо провокаций не наблюдается. Однако в случае чего будет четкий украинский ответ", - подчеркнул спикер ОВА.

Также, по его словам, силы обороны Украины проводят мероприятия боевой подготовки, поэтому жители области могут слышать звуки.

Спикер призывает не игронировать сигналы воздушной тревоги и в случае необходимости отправляться в укрытие, поскольку с Черного моря остается угроза обстрела крылатыми ракетами типа "Калибр".

"Наши силы обороны проводят мероприятия боевой подготовки день и ночь. Поэтому не пугайтесь, если вы слышите определенные звуки, но сигналы воздушной тревоги не игнорируйте. Наши готовы отражать любое нападение рашистов", - сказал Братчук.

Ранее Братчук отмечал, что россияне продолжают использовать Черное море для ударов по Украине, ведь подойти поближе они не могут.

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