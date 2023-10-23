Вторник принесет тепло и солнце, но и опасность на дорогах: прогноз погоды на 24 октября от Натальи Диденко
Во вторник, 24 октября, в Украине ожидается умеренно теплая, сухая погода, но с утренними туманами. На юге возможны осадки
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.
Облачно с прояснениями. Ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер северо-западный 7-12 м/с, а в западных областях преимущественно южный 7-12 м/с.
Температура ночью +5...+10°C тепла, а в южной части +8...+13°C. В течение дня столбики термометра будут колебаться в пределах +12...+17°C, на юге +16...+22°C.
Преобладает сухая погода, не без утренних туманов.
На севере и некоторых регионах будет бурлить непогода
Лишь в северной части есть вероятность небольшого дождя. В Закарпатье местами тоже небольшие осадки. Температура на северо-востоке +10...+13°C.
В Киеве завтра ожидается слабый дождь. Температура воздуха в течение дня около +13°C.
Фото: Наталья Диденко
Погода на неделю
В среду, 25 октября, в Украине прибавится дождей и на севере снизится температура воздуха, ветер может достигать штормовых значений.
Соответственно изменение погоды, связанное с визитом циклона и атмосферных фронтов, может влиять на самочувствие.
Также в столице – дождь и похолодание с ветром.
В дальнейшем по неделе погода будет влажной, но не критично холодной, днем где-то +10...+14°C, в южной части традиционно теплее.
- В субботу и воскресенье во многих областях была теплая и солнечная погода без дождей. На юге температура воздуха подниматься до +28°C.
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