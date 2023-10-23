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Вторник принесет тепло и солнце, но и опасность на дорогах: прогноз погоды на 24 октября от Натальи Диденко

23 октября, 2023 понедельник
13:36
Общество

Во вторник, 24 октября, в Украине ожидается умеренно теплая, сухая погода, но с утренними туманами. На юге возможны осадки

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

Облачно с прояснениями. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, а в западных областях преимущественно южный 7-12 м/с.

Температура ночью +5...+10°C тепла, а в южной части +8...+13°C. В течение дня столбики термометра будут колебаться в пределах +12...+17°C, на юге +16...+22°C.

Преобладает сухая погода, не без утренних туманов.

На севере и некоторых регионах будет бурлить непогода

Лишь в северной части есть вероятность небольшого дождя. В Закарпатье местами тоже небольшие осадки. Температура на северо-востоке +10...+13°C.

В Киеве завтра ожидается слабый дождь. Температура воздуха в течение дня около +13°C.

Фото: Наталья Диденко

Погода на неделю

В среду, 25 октября, в Украине прибавится дождей и на севере снизится температура воздуха, ветер может достигать штормовых значений.

Соответственно изменение погоды, связанное с визитом циклона и атмосферных фронтов, может влиять на самочувствие.

Также в столице – дождь и похолодание с ветром.

В дальнейшем по неделе погода будет влажной, но не критично холодной, днем где-то +10...+14°C, в южной части традиционно теплее.

  • В субботу и воскресенье во многих областях была теплая и солнечная погода без дождей. На юге температура воздуха подниматься до +28°C.
прогноз погоды
новости Киева
Погода с Натальей Диденко
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